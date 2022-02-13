«سويتيرا» التكنولوجية الناشئة بالجامعة الأمريكية في القاهرة تحصد استثمارات جديدة

حصلت سويتيرا Suitera وهي ثاني شركة تكنولوجية جامعية ناشئة تطلقها الجامعة الأمريكية بالقاهرة على استثمارات جديدة لتصل قيمة الشركة إلى 10 ملايين دولار.

وتلقت سويتيرا الشركة المتخصصة في أشباه الموصلات استثمارا من جاكوب جاكوبسون الخبير في مجال صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني EDA وأشباه الموصلات والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات ذات التخارج الناجحة ورئيس وعضو مجلس إدارة العديد من الشركات الرائدة في صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني مثل Xilinx و Actel وAMS AG و New Scale Technologies و Vidatronic و Helic و Safello و Runtime DA و RFMicron .

وقد انضم جاكوبسون إلى المجلس الاستشاري الفني والتجاري لشركة سويتيرا، وتهدف سويتيرا إلى توفير الأدوات والحلول للمساعدة في التعامل مع التعقيدات المصاحبة لتصميم الجيل التالي من الدوائر المتكاملة مثل دوائر ال 5G.

وتأسست الشركة عام 2020 من قبل الدكتور يحيى إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الإلكترونيات وهندسة الاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز أجهزة وإلكترونيات النانو بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة زويل، والدكتور مجدي أبادير والدكتور إيبي فريدمان، وهما من الخبراء في صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني.

ومع إطلاق سويتيرا في 2020، كان والدن راينز وهو شخصية بارزة في مجال التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني أول مستثمر في الشركة وتبعه مستثمرين آخرين.

وقال إسماعيل إن سويتيرا في طريقها لإ حداث نقلة في الجيل التالي من الإلكترونيات، فقد تم بناء التقنيات الأساسية بدرجة دقيقة غير مسبوقة في النمذجة المادية، إضافة إلى التحسين الجذري والتسريع المصمم للتعامل مع الدوائر المعقدة الهائلة المتوقعة في المستقبل.

وأضاف إسماعيل إنه مع انضمام شخصية بارزة أخرى في مجال صناعة التشغيل الآلي للتصميم الإلكتروني ومع ذلك الاستثمار الإضافي نواصل تطوير منتجاتنا والتنبؤ بشكل أكثر دقة لسلوك الدوائر المعقدة، مما يميز سويتيرا عن الشركات الأخرى ذات التكنولوجيا المماثلة.

ويعد المنتج الأول لسويتيرا MOReal هو أداة تم تطويرها في الشركة لتصغير الدوائر الإلكترونية، مما يسمح بتوليد نموذج دائرة صغيرة له نفس خصائص النموذج الكبير للغاية لدائرة أخرى. يمكن لهذا النموذج الصغيرة للدائرة أن يحل محل النموذج الأكبر مما يسمح بقديم تحليل ومحاكاة أسرع، كما يتفوق MOReal بشكل ضخم على أي أدوات مماثلة في السوق فيما يخص الأداء وجودة الإنتاج. وتقوم سويتيرا أيضا بالعمل على منتج آخر قيد التطوير وهو منتج يولد نموذجًا فيزيائيًا كهرومغناطيسيًا كاملًا للدوائر بدقة فائقة.

توفر تقنية سويتيرا للصناعة فرصة للتعامل بشكل أفضل مع التحديات التي نتجت عن الاتجاه لاستخدام دوائر أكثر تعقيدًا مع وحدات بناء برمجية صغيرة تصل إلى 5 نانومتر، بالإضافة إلى الاتجاه لاستخدام ترددات أعلى في الاتصالات تصل إلى عشرات الجيجا هيرتز مع ال5G، وتعتزم سويتيرا تقديم خدماتها في شكل منتجات قائمة بذاتها متوفرة على السحابة بالإضافة إلى حلول مدمجة في الأدوات القياسية الصناعية.

وقال إسماعيل إن مع التحولات والابتكارات المستمرة في مجال التكنولوجيا، تهدف خدمات الشركة إلى استيعاب الزيادة السريعة في السرعة والبيانات التي سيشهدها العالم في السنوات القادمة، مضيفا ان تقنية سويتيرا قابلة للتطبيق ليس في الأنظمة الإلكترونية فحسب، بل في مجال السيارات وإلكترونيات الطيران أيضًا.

يشار ان لدى إسماعيل العديد من براءات الاختراع في مجال الدوائر الكهربية عالية الأداء، ونمذجة وتصميم الروابط البينية، ويعد عمله جزء من أهم وأكثر ما يُستَشهَد به في مجال تصميم الدوائر الكهربية (VLSI)، ويُستخدَم على نطاق واسع في مجال الصناعة.

وتم إدراج إسماعيل في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم. وقام بإعداد القائمة خبراء من جامعة ستانفورد، وذلك من خلال قاعدة بيانات Scopus والتي تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة، ومن كتب ومنشورات متعددة. تضم القائمة أكثر 2% من العلماء الذي تم الاستشهاد بأبحاثهم فى 22 تخصص علمي و 176 تخصص فرعي. ويعتمد تقييم هذه القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين ومؤشر هيرش h-index لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm-index، والاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة.

إضافة إلى عمله أيضًا على استخدام الرقاقات البيولوجية لاستبدال طرق فحص الأمراض التقليدية مثل السرطان والأمراض الفيروسية مثل تحليل الكبد الوبائي بي وسي للوصول إلى طرق أسرع للعلاج وأكثر فعالية عن طريق التشخيص المبكر والدقيق.

يذكر أن إسماعيل هو زميل لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE وكان أستاذًا بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة، كما شغل منصب رئيس تحرير دورية IEEE Transaction on Very Large Scale Integration (TVLSI) وهو حاليا رئيس اللجنة التوجيهية للدورية، إضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز، مثل جائزة المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم، وجائزة المؤلف المتميز من جمعية (IEEE CASS) للدوائر الكهربية والنظم، وجائزة أفضل معلم في جامعة نورث وسترن، والعديد من جوائز التدريس والأبحاث الأخرى، ونشر إسماعيل أكثر من أربعمائة بحث في المجلات والمؤتمرات رفيعة المستوى وشارك في تأليف سبعة كتب.