اتصالات وتكنولوجيا

«سويب ساوث» الجنوب أفريقية تستحوذ على منصة «في الخدمة»

المتخصصة في طلب الخدمات المنزلية أونلاين
طارق رمضان 12:38 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 12:38 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استحوذت منصة سويب ساوث الجنوب أفريقية على نظيرتها المصرية المتخصصة في طلب الخدمات المنزلية أونلاين “في الخدمة”.

تأسست “في الخدمة” خلال عام 2014، من قبل عمر رمضان، وهي عبارة عن منصة إلكترونية لطلب الخدمات المنزلية وتعمل في ثلاث مدن وتخدم عشرات الآلاف من العملاء من خلال خدمات التنظيف والصيانة والجمال، مع تمكين أكثر من 2000 من مقدمي الخدمة من خلال التكنولوجيا ذات الدخل الثابت والتطوير المهني .

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات يبحث مع شركات إستونيا توفير حلول رقمية في الخدمات الحكومية

وتأسست SweepSouth في نفس العام في جنوب إفريقيا، من قبل عائشة باندور وألين ريبيك، وتقدم منصة موحدة للخدمات المنزلية في كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وقال بيان من الشركة إن رمضان سيلعب دورًا رئيسيًا في الفريق التنفيذي للكيان المشترك الذي سيبقى فيه جميع موظفي في الخدمة.

يضع الاستحواذ موقع سويب ساوث كواحدة من عدد قليل من الشركات الناشئة الأفريقية العاملة في النظم البيئية التقنية الأربعة الرئيسية في القارة والتي تضيف مصر إلى الخريطة.

اقرأ أيضا  «تنظيم الاتصالات» يحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة

وكانت منصة في الخدمة قد حصلت علي تمويل مؤخرا بقيمة مليون دولار من صندوق كايرو إنجليز.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم طارق رمضان

ملف الكاتب طارق رمضان

اقرأ أيضاً

«نسل الأغراب والاختيار 2» أكثر المسلسلات التى بحث عنها المصريون على جوجل 2021

طارق عثمان 12:25 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

شراكة جديدة بين Flat6Labs وجامعة ESLSCA لإطلاق حاضنة للابتكار وريادة الأعمال

عمر ياسر 12:14 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

إقامة الدورة الأولى من المسابقة الدولية للروبوتات في العلمين الجديدة فبراير المقبل

عمر ياسر 11:49 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

تامر علي مديراً لمركز فاليو التقنى فى مصر

عمر ياسر 11:37 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

وزيرة الهجرة تزور مقر «سويفل» بالإمارات وتلتقي المصريين العاملين بها

عمر ياسر 11:10 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

«هاير للإلكترونيات» تستهدف التصدير للسعودية ونيجيريا وشمال أفريقيا من مصر

محمد مجدي 9:45 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21