«سويب ساوث» الجنوب أفريقية تستحوذ على منصة «في الخدمة»

استحوذت منصة سويب ساوث الجنوب أفريقية على نظيرتها المصرية المتخصصة في طلب الخدمات المنزلية أونلاين “في الخدمة”.

تأسست “في الخدمة” خلال عام 2014، من قبل عمر رمضان، وهي عبارة عن منصة إلكترونية لطلب الخدمات المنزلية وتعمل في ثلاث مدن وتخدم عشرات الآلاف من العملاء من خلال خدمات التنظيف والصيانة والجمال، مع تمكين أكثر من 2000 من مقدمي الخدمة من خلال التكنولوجيا ذات الدخل الثابت والتطوير المهني .

وتأسست SweepSouth في نفس العام في جنوب إفريقيا، من قبل عائشة باندور وألين ريبيك، وتقدم منصة موحدة للخدمات المنزلية في كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وقال بيان من الشركة إن رمضان سيلعب دورًا رئيسيًا في الفريق التنفيذي للكيان المشترك الذي سيبقى فيه جميع موظفي في الخدمة.

يضع الاستحواذ موقع سويب ساوث كواحدة من عدد قليل من الشركات الناشئة الأفريقية العاملة في النظم البيئية التقنية الأربعة الرئيسية في القارة والتي تضيف مصر إلى الخريطة.

وكانت منصة في الخدمة قد حصلت علي تمويل مؤخرا بقيمة مليون دولار من صندوق كايرو إنجليز.