سوهاج والأراجوز والعرائس في الليلة الثالثة بالمعز

قدمت فرقة أجيال لفنون العرائس بقيادة الفنان عمرو حمزة حفلا فنيا مساء أمس الجمعة، ضمن ماهير ليالي رمضان الليالي الرمضانية بسور القاهرة الشمالي والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تستمر حتى 14 رمضان بمسرح سور القاهرة الشمالي ووكالة بازرعة ومسرح الشاعر.

بدأت العروض بديفليه لعرائس الماسكات الراقصة، تلاه عرض راقص لعرائس الماريونت علي أغنيات “يا حضرة العمدة، واه ياعبد الودود”، إضافة لفقرة مشتركة بين العرائس والأطفال من خلال رقصة علي أغنية “تيجي نقسم القمر”، ثم قدمت فقرة الأراجوز من خلال شخصيات مبروك ولبلب الذين يقدمون معلومات للأطفال في كافة المجالات مع تجاوب كبير من الأطفال مع ما يقدمه الأراجوز.

أعقب ذلك تقديم فقرة فنية لفرقة الفنون الشعبية للأطفال التابعة لقصر ثقافة 25 يناير تضمنت رقصات على أغنيات “صلى الله عليه وسلم، صورة صورة، رسالة سلام”.

أعقب ذلك تقديم فقرة فنية لفرقة الفنون الشعبية للأطفال التابعة لقصر ثقافة 25 يناير تضمنت رقصات على أغنيات “صلى الله عليه وسلم، صورة صورة، رسالة سلام”، تلاها فقرة لفرقة كورال أطفال شبرا الخيمة بقيادة المايسترو محمود الخطيب التي قدمت أغنيات “أهلا رمضان، وحوي يا وحوي، أهلا شهر الصوم، أنا عندي بغبغان، نسم علينا الهوى”، واختتمت عروض مسرح الطفل بعرض مسرح عرائس لفرقة قصر ثقافة جاردن سيتي بعنوان “مملكة القرود” تأليف الشاعر سمير عبد الباقي.

وعلي مسرح سور القاهرة الشمالى قدمت فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي باقة من الأغنيات الدينية وأغنيات الزمن الجميل منها “محمد يارسول الله، والله بعودة يارمضان، لو تعرفوا، صلي علي محمد، دارت الأيام، يامسافر وحدك، يادنيا لفي بينا”، أعقبها عرض فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية لقيادة الفنان محمد الرز قدمت خلاله مجموعة تابلوهات استعراضية من التراث الصعيدي بوجه عام والسوهاجي علي وجه الخصوص والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها “الذكر علي نغمات مدد ياسيدي العارف، وكلمات أبن الفارض النفس تبكي علي الدنيا، التنورة، التحميلة، التحطيب”.

كما استمرت لليلة الثالثة الورشة الفنية للأطفال وورش وإعادة التدوير بجانب ورش للحرف اليدوية والبيئية كصناعة السجاد والكليم والحصير والخوص والزجاج المعشق والتصديف وتشكيل المعادن بالإضافة لورشة حفر على النحاس للمكفوفين وورشة تصنيع حلي للصم.