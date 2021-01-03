سوهاج تعلن وجود 70 مصاب كورونا بالمستشفيات.. و200 مخالفة كمامة في الفيوم (فيديو)

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مستشفيات سوهاج 70 حالة بينما هناك 24 حالة مصابة أخري في العزل المنزلي، وحالتين في مستشفيات خارج المحافظة .

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن الوضع مستقر جدا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا ، وهناك التزام كبير من قبل المواطنين ، موضحا أن هناك بعض المخالفات البسيطة تم رصدها .

من جهته أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، أنه تم تحرير أكثر من 200 محضر عدم ارتداء الكمامة للمواطنين و غلق 12 مقهي يقدم الشيشة و9 مراكز الدروس الخصوصية، مع انتشار شرطة المرافق والمرور لتطبيق قرار الحكومة وفرض حالة من الردع للمواطنين.

وقال محافظ الفيوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن المشهد اليوم مختلف عن ما سبق والجميع يرتدي الكمامات .