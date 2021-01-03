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سوهاج تعلن وجود 70 مصاب كورونا بالمستشفيات.. و200 مخالفة كمامة في الفيوم (فيديو)

وغلق 12 مقهي يقدم الشيشة و9 مراكز الدروس الخصوصية
محمد مجدي 11:00 م, الأحد, 3 يناير 21 11:00 م, الأحد, 3 يناير 21

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أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مستشفيات سوهاج 70 حالة بينما هناك 24 حالة مصابة أخري في العزل المنزلي، وحالتين في مستشفيات خارج المحافظة .

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن الوضع مستقر جدا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا ، وهناك التزام كبير من قبل المواطنين ، موضحا أن هناك بعض المخالفات البسيطة تم رصدها .

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من جهته أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، أنه تم تحرير أكثر من 200 محضر عدم ارتداء الكمامة للمواطنين و غلق 12 مقهي يقدم الشيشة و9 مراكز الدروس الخصوصية، مع انتشار شرطة المرافق والمرور لتطبيق قرار الحكومة وفرض حالة من الردع للمواطنين.

وقال محافظ الفيوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن المشهد اليوم مختلف عن ما سبق والجميع يرتدي الكمامات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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