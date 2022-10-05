«سوهاج» تستهدف تنفيذ 306 مشروعات بتكلفة 2.1 مليار جنيه العام المالى الحالى

تخطط محافظة سوهاج لتنفيذ 306 مشروعات خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 2.1 مليار جنيه، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

قالت المصادر لـ«المال» أن المحافظة ستدبر 957.7 مليون جنيه عبر مواردها الذاتية على أن توفر وزارتا “التخطيط” و”التنمية والمحلية” باقى التكاليف تباعا، وفقا لحجم الأعمال المنفذة فعليًا.

يشار إلى أن «سوهاج» بها 4 مناطق صناعية، هى: «غرب طهطا، والكوثر، والأحايوة، وغرب جرجا»، تضم نحو 900 مشروع، على مساحة 1.856 مليون متر مربع.

وأوضحت المصادر أن قطاع التنمية العمرانية والحضرية استحوذ على الجزء الأكبر من الخطة الاستثمارية للمحافظة، بقيمة 744.2 مليون جنيه، وعدد 51 مشروعا، تلاه مجال تحسين البيئة بنحو 26 مشروعا، وتكلفة استثمارية تصل إلى 126.2 مليون.

وتستهدف المحافظة تنفيذ 60 مشروعات لتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بتكلفة 155.3 مليون، إلى جانب 681.3 مليون لاستكمال 7 مشروعات بمجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

يشار إلى أن وزارة التنمية المحلية، أطلقت عام 2017 برنامج تنمية الصعيد فى محافظتى «سوهاج وقنا»، المدعوم جزئياً من البنك الدولى، كنموذج يستهدف تعميمه بداية من 2023 على باقى مناطق الصعيد.

وحصدت محافظات الصعيد نصيبا كبيرا فى مبادرة «حياة كريمة»، التى تستهدف نحو 4584 قرية على مستوى الجمهورية بتكلفة تقديرية 800 مليار جنيه.

وأعلنت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرا أنه مقرر تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات فى خطة العام المالى 2022/ 2023، وتوجيه المبلغ وفقا لقائمة المشروعات المستهدف تنفيذها، وتستحوذ الطرق على نسبة %41 منها.

وأوضح السعيد فى تصريحات سابقة أن قطاع خدمات تحسين البيئة يستحوذ على %20، من الاستثمارات يليه مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بـ%14، مقابل %12 للخدمات الكهربائية، و%7 للأمن والإطفاء والمرور، و%6 لخدمات الكبارى والأنفاق.