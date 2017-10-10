سوهاج الجديدة تنفذ مشروعات خدمية جديدة بالمدينة

محمود زكيقال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز يقوم حاليًّا بطرح عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، خلال الفترة الحالية، حيث يستعد الجهاز لطرح حضانة بمنطقة 50 عمارة، بتكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حضانة أخرى بمنطقة 16 عمارة بتكلفة تتجاوز 3 مل

محمود زكي





قال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز يقوم حاليًّا بطرح عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، خلال الفترة الحالية، حيث يستعد الجهاز لطرح حضانة بمنطقة 50 عمارة، بتكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حضانة أخرى بمنطقة 16 عمارة بتكلفة تتجاوز 3 ملايين جنيه.

وأكد، في تصريحات، لـ”المال”، أن الجهاز يستعد لطرح سوق تجارية مصغرة بمنطقة 50 عمارة أيضًا، بتكلفة تقارب مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات سيتم تنفيذها في مدة زمنية لا تزيد على عام من بدء التنفيذ.

وأشار نائب رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أن الجهاز انتهى من تسلم مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة من شركات المقاولات، بعدد 300 عمارة، تضم 6240 وحدة، منوهًا بأنه جارٍ البدء في تسليم تلك الوحدات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ 300 عمارة بلغت حوالي 840 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في تنفيذ حضانات وأسواق تجارية، بتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه.

وتابع أن الجهاز يستعد لطرح ترفيق 730 فدانًا على شركات المقاولات، موضحًا أن تلك الأراضي تمت إضافتها للمدينة ضمن التوسعات الأخيرة لها.

وأوضح أن جمعية رجال أعمال سوهاج اقتنصت تنفيذ مشروع لشبكات المياه والصرف بمنطقة الإسكان المتميز، على مساحة 162 فدانًا، عبر طرحها على الشركات بنظام الأظرف المغلقة.

ولفت إلى أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 فدادين لإنشاء نقطة مرور، وأنه جار تخطيط أراض لإقامة وحدات سكنية للشريحة الأَولى بالرعاية.

ونوه بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% بمشروع تطوير ورفع كفاءة طرق 4 أحياء بالمدينة، إذ إن التكلفة التنفيذية للمشروع 50 مليون جنيه وتشمل رفع كفاءة طرق بأطوال تتراوح من 300 إلى 500 متر ورصف التقاطعات الواصلة بين الأحياء وتركيب الإشارات المرورية بالطرق الفرعية بالمدينة.

وذكر نائب رئيس الجهاز أن خطة العام الماضي 2016- 2017 انتهت بنسبة نجاح تجاوزت 105%، في حين أن الخطة الجديدة للمدينة تتجاوز 800 مليون جنيه.

وأفاد بأن الجهاز انتهى، أواخر أغسطس الماضى، من بيع 26 محلًّا تجاريًّا للأنشطة المختلفة بمساحات تتراوح بين 30 و68 مترًا، ووصل أعلى سعر للمتر إلى 90 ألف جنيه، متجاوزًا أعلى سعر فى آخر مزاد عقده الجهاز فى فبراير الماضى، والذى بلغ 36 ألف جنيه للمتر، ليصل متوسط الزيادة فى 6 أشهر إلى 150%.