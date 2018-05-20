سوهاج الجديدة تنفذ عددا من المشروعات الجديدة

محمود زكيقال المهندس علاء عبد الله نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة خلال الفترة الحالية.وأضاف أن المشروعات تتمثل في تنفيذ سوق تجارية مصغرة بعدد ثلاث محلات بمنطقة ٥٠ عمارة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات جهد منخفض ومتوسط لمنطقة النوادي والترفيه.

محمود زكي

قال المهندس علاء عبد الله نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن المشروعات تتمثل في تنفيذ سوق تجارية مصغرة بعدد ثلاث محلات بمنطقة ٥٠ عمارة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات جهد منخفض ومتوسط لمنطقة النوادي والترفيه.

وأوضح أنه من ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا أعمال المسطحات الخضراء ببعض مناطق المدينة، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الطرق وأعمال الأسفلت للحي السابع بمنطقة 32 فدان مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع حوالي 9 أشهر ومن المتوقع الإنتهاء منها فبراير القادم.

وتابع أن قيمة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 36 مليون جنيه مشيرًا إلى أن الجهاز يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع له للعام المالي الحالي 2017/2018 بنسبة نجاح تتجاوز 95%.