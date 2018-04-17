سوهاج الجديدة تنفذ طرق الحي السابع بتكلفة 36 مليون جنيه

محمود زكيقال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق وأعمال الأسفلت للحي السابع بمنطقة 32 فدانًا، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع حوالي 9 أشهر، ومن المتوقع الانتهاء منها فبراير المقبل.وأكد، في تصريحاته، لـ"المال"، أن قيمة تنفيذ

محمود زكي





قال المهندس علاء عبد الله، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق وأعمال الأسفلت للحي السابع بمنطقة 32 فدانًا، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع حوالي 9 أشهر، ومن المتوقع الانتهاء منها فبراير المقبل.

وأكد، في تصريحاته، لـ”المال”، أن قيمة تنفيذ المشروع تقدر بحوالي 36 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع له للعام المالي الحالي 2017/ 2018، بنسبة نجاح تتجاوز 95%.

وأوضح أن الجهاز لم يطلب أي زيادة في الميزانية الخاصة به، والتي تقدر بحوالي 600 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم استغلالها بالكامل قبل 30/ 6 المقبل.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6250 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 850 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة قام بتسلم تلك الوحدات من المقاولين.

ولفت إلى أن تنفيذ تلك المشروعات استغرق حوالي عامين، على أن يتم بدء تسليم الوحدات للمواطنين تباعًا ووفقًا لجوابات التخصيص من جانب بنك التعمير والإسكان.

وأضاف أن الجهاز يستعد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة؛ لرفع الكفاءة بكل الأحياء داخل المدينة.

ونوه بأن المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة شبكات المرافق بالمدينة، والتي يتنافس عليها شركتان للمقاولات، وتنفيذ مناقصة محدودة أخرى لتنفيذ أعمال استشارية لتصميم الخطوط الرئيسية والتي تشمل (صرف صحي– وطرق– وريّ) لمناطق التوسعات بمساحة 9900 فدان، بالإضافة إلى تدعيم محطة رفع الصرف الصحي القائمة، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات تتنافس على تلك المناقصة.

ولفت نائب رئيس الجهاز إلى أنه جار طرح ثلاث مناقصات عامة جديدة بالمدينة، والتي تتمثل في تنفيذ صيانة المزروعات لبعض مناطق المدينة، والتي يتنافس على تنفيذها أربع شركات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال حضانة بمنطقة 50 فدانًا ويتنافس عليها خمس شركات، وطرح تنفيذ حضانة أخرى بمنطقة 16 فدانًا، ويتنافس عليها أربع شركات مقاولات عامة.

وذكر أن جمعية رجال أعمال سوهاج اقتنصت تنفيذ مشروع لشبكات المياه والصرف بمنطقة الإسكان المتميز، على مساحة 162 فدانًا، عبر طرحها على الشركات بنظام الأظرف المغلقة.

وأشار إلى أن الجهاز انتهى من تخصيص 5 فدادين لإنشاء نقطة مرور، وأنه جار تخطيط أراض لإقامة وحدات سكنية للشريحة الأَولى بالرعاية.