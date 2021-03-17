سوهاج الجديدة تطلب 500 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات داخل المدينة

طالب جهاز مدينة سوهاج الجديدة 500 مليون جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالى القادم 2021\2022 وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات المختلفة داخل المدينة.

وقال المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن ميزانية العام المالى القادم سيتجه معظمها لتنفيذ البنية التحتية بالمدينة وذلك من خلال تنفيذ أعمال شبكات مياه وصرف وكهرباء وغيرها من أعمال المرافق داخل المدينة.

وأضاف أن ميزانية العام المالى القادم جاءت بنفس قيمة العام الحالى والتى شهدت استكمال أعمال مشروعات الإسكان ورفع كفاءة الطرق والمشروعات المختلفة.

و لفت إلى أن الجهاز شهد خلال الفترة الماضية طلبات من المستثمرين للحصول على أراض بآلية التخصيص الفورى للأراضى التى تتبناها الهيئة فى طروحاتها منذ مارس من العام 2019.

و أكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص أراض لما يقرب من 20 شركة بأنشطة استثمارية مختلفة من بينها العمرانية المتكامل والتجارى والادارى وكذلك الخدمى. وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 29516 فدانا، ويتضمن المخطط العام للمدينة، الكتلة القديمة بمساحة 2240 فدانا، والتوسعات الشمالية الشرقية بمساحة 1520 فدانا، والتوسعات الجنوبية 9900 فدان، وتستهدف المدينة الوصول بعدد السكان إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050