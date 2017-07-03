سوهاج الجديدة تطرح مناقصات ترفيق 730 فدانا

❏ اﻻنتهاء من 960 وحدة خلال سبتمبر المقبل رضوى عبد الرازق يستعد جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لطرح مناقصات أعمال ترفيق 730 فدانا على شركات المقاوﻻت ضمن التوسعات التى تمت إضافتها للمدينة مؤخرا مطلع الشهر المقبل. قال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز سوهاج الجديدة، إن الجهاز يستعد خلال أيام لطرح الأعمال اﻻست

❏ اﻻنتهاء من 960 وحدة خلال سبتمبر المقبل

رضوى عبد الرازق

يستعد جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لطرح مناقصات أعمال ترفيق 730 فدانا على شركات المقاوﻻت ضمن التوسعات التى تمت إضافتها للمدينة مؤخرا مطلع الشهر المقبل.

قال المهندس سامح يونس، رئيس جهاز سوهاج الجديدة، إن الجهاز يستعد خلال أيام لطرح الأعمال اﻻستشارية الخاصة بالمنطقة، ومن المتوقع أن تستغرق فترة زمنية ﻻتزيد عن شهر، مشيرا إلى أن الأراضى من المتوقع أن تضم أنشطة عمرانية سكنية وخدمية وترفيهية.

وأشار إلى أنه تم ضم حوالى 10 آﻻف فدان للمدينة، نهاية العام قبل الماضى، ومن المنتظر طرح ترفيق المساحة المتبقية قريبا.

وأضاف يونس أن الجهاز يعتزم توجيه موازنة العام المالى الحالى، والتى من المتوقع أن تتخطى الـ600 مليون جنيه، فى أعمال تطوير المرافق من المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحى، إضافة إلى إنهاء مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن الجهاز يستعد خلال سبتمبر المقبل، للانتهاء من تنفيذ40 عمارة بإجمالى 960 وحدة وطرحها على المواطنين قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح أنه من المقرر طرح أعمال استكمال المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميا، حسب معدلات الإشغال والكثافات السكانية بالمدينة، متوقعا طرحها ضمن خطة العام المالى 2018-2019.