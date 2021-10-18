«سوهاج الجديدة» تخطط لأعمال بقيمة 410 ملايين جنيه

تم الانتهاء من حوالى %50 من الخطة

تستهدف مدينة سوهاج الجديدة تنفيذ أعمال بنية تحتية واستثمارات بقيمة 410 ملايين جنيه فى العام المالى الجارى، كما تواصل السير بخطوات لافتة لتنفيذ المخطط العام والذى يتضمن جميع المرافق العامة والخدمات وتوفير المساحات الخضراء ويوفر المستشفيات والمدارس ويهتم بتوفير الملاعب والنوادى، بما يوفر حياة كريمة للمواطن المصرى.

«المال» أجرت حواراً موسعاً مع مصطفى هارب رئيس جهاز تنمية المدينة للتعرف على خطة الجهاز فى تطوير سوهاج الجديدة، واستعراض ما تم تنفيذه فى ملفات الإسكان والمرافق.

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة صرحا من صروح التنمية العمرانية ومن المدن الجاذبة للاستثمار حيث توجد منطقة صناعية فى المرحلة العاجلة بمساحة 97 فدانا وعدد قطع 307 مصنع ونسبة التشغيل تخطت %70 وتحتوى على صناعات متنوعة «غذائية وأخشاب وبلاستيك وصناعات معدنية ومراكز لصيانة سيارات وغيرها مما يحتاجه سكان المدينة»، وتم تخطيط منطقة صناعية جديدة بمساحة 407 أفدنة وجار الانتهاء من أعمال التصميمات للبدء فى الترفيق.

وقال «هارب» إنها إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهورى رقم «196» لسنة 2000م وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 214 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 834.8 فدان لإقامة غابات شجرية ليصبح إجمالى المساحة 30351.04 فدان، إذ بلغت التكاليف الاستثمارية 4 مليارت و137 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية للمدينة لعام 2021/ 2022، تتضمن تكلفة استثمارية فى أعمال التطوير تبلغ 410 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من هذا المخطط بنسبة %50 .

وأوضح أن المخطط العام للمدينة، يشتمل على قطع أراض سكنية متنوعة لاستيعاب جميع رغبات المواطنين منها «ابنى بيتك – إسكان اجتماعى – متميز – أكثر تميز – كومبوندات سكنية – جمعيات تعاونية» مشيرا إلى أن الجهاز وفر جميع الأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة التى قد تحتاجها المدينة بما فيها المولات التجارية والمستشفيات والجامعات والمدارس وغيرها من الأنشطة«.

وتابع: المخطط العام يتضمن أيضا مناطق صناعية ومخازن تجارية وحدائق عامة ومتنزهات خضراء وأيضا خدمات طبية منها 5 وحدات صحية وإنشاء مركز صحى حضرى بقيمة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى تشغيل وحدات صحية بمنطقة «ابنى بيتك».

هارب : إنشاء مستشفى جامعى بتكلفة 556 مليونا بطاقة 200 سرير

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ المستشفى الجامعى بقيمة 556 مليون بطاقة 200 سرير وجار أعمال الفرش للبدء فى التشغيل، مشيرا إلى أنه جار أيضا تنفيذ مستشفى الأورمان بقيمة 712 مليون جنيه بطاقة 264 سريرا حيث تخطت نسبة الإنجاز %65 كما تم تخصيص عدد 2 مستشفى خاص وجار الإنشاء بقيمة بيعية تبلغ نحو 20 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، قال إنه تم تشغيل 7 مدارس حكومية وخاصة لخدمة المدينة بقيمة 400 مليون جنيه، كما تم تخصيص 18 مدرسة خاصة للمستثمرين ولهيئة الأبنية التعليمية وجار التنفيذ للبدء فى تشغيلها..

وحول الخدمات التجارية، أشار إلى أنه تم تشغيل 7 أسواق تجارية بأنشطة متنوعة بجميع مناطق المدينة بقيمة 25 مليون جنيه، كما تم تنفيذ سوق الجملة بمساحة 43 فدانا ويحتوى على 351 محلا بأنشطة متنوعة بقيمة إنشاء 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص العديد من قطع الأراضى للمستثمرين لإنشاء عدد من المولات التجارية.

وعن مشروعات الإسكان المنفذة بالمدينة، أفاد بأنه تم تنفيذ 16 ألف وحدة سكنية، منها 8342 وحدة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنموذج الإسكان القومى بمساحة 63م2 والبندق بمساحة 63 م2 والاجتماعى بمساحة 90 م2، مشيرا إلى أنه تم تسليم جميع الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها للحاجزين والمستفيدين.

وتابع: «نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على الإسكان بالمدينة، جار طرح إنشاء 45 عمارة سكنية بإجمالى 1080 وحدة لتلبية طلبات المتقدمين ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»، مضيفا أنه تم تنفيذ 7658 وحدة بمعرفة القطاع الخاص.

97 فدانا مساحة المنطقة الصناعية القائمة و%70 نسبة التشغيل

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية، قال توجد منطقة صناعية المرحلة العاجلة بمساحة 97 فدانا وعدد قطع 307 مصانع ونسبة التشغيل تخطت %70 وتحتوى على صناعات متنوعة «غذائية وأخشاب وبلاستيك وصناعات معدنية ومراكز لصيانة سيارات وغيرها مما يحتاجه سكان المدينة»، موضحا أنه تم تخطيط منطقة صناعية جديدة بمساحة 407 أفدنة وجار الإنتهاء من أعمال التصميمات للبدء فى الترفيق.

وذكر أن هناك إقبالا كبيرا على المدينة لما تشهدة من تنمية وتطور حيث، تم توفير خطوط مواصلات دائمة وأتوبيسات عامة لربط محافظة سوهاج الأم مع مدينة سوهاج الجديدة بصفة مستمرة يوميا بأجر رمزى، ويبلغ عدد السكان الفعلى الآن نحو 15000 نسمة.

وعن الاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء، أكد أنه تم تطهير جميع بلاعات صرف المطر، كما تم تطهير مخرات السيول بالمدينة، بالإضافة إلى تجهيز لجنة الكوارث والأزمات وتعمل بصفة مستمرة طوال 24 ساعة يوميا، إلى جانب التنسيق مع شركة التشغيل والصيانة بالمدينة لتوفير جميع الوسائل والمعدات من عربات الكسح وعربة النافورى لمواجهة أى كارثة.

وحول مشروعات الطرق والكبارى التى يتم تنفيذه فى المدينة، أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية للكتلة العمرانية بالكامل ووصل تنفيذ شبكة الطرق إلى 150 كم بقيمة 630 مليون جنيه، الطريق الواصل من سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة بطول 8.3 كم وبعرض 31م، وطريق المطار بطول 7.3 كم وعرض 31 م، وطريق آخر بطول 9 كم تربط المطار بالمدينة وأيضا طريق بطول 6 أمتارمن الواصل من طريق المطار إلى الطريق الصحراوى الغربى.

واستكمل، أنه جار تنفيذ طريق شمال الجامعة 2.7 كم وعرض 24 م وجار تنفيذ ازدواج للطريق أمام المدينة بطول 14.5 كم للربط مع الطريق الصحراوى الغربى الرابط بين محافظتى قنا وأسيوط.