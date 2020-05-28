سوهاج الأكثر بحثا عن “كورونا” علي جوجل خلال أسبوع .. تعرف علي ترتيب باقى المحافظات

تصدرت سوهاج قائمة محافظات الجمهورية الأكثر بحثا عن فيروس كورونا المستجد خلال ال 7 أيام الماضية ، تلتها محافظة الوادي الجديد ، ثم المنوفية ، بحسب بيانات أداة google trends.



وجاءت محافظة الفيوم في المركز الرابع ، أعقبتها الشرقية خامسا ، ثم أسوان سادسا ، بينما احتلت محافظة المنيا المركز السابع ، تلتها محافظة القليوبية .



وحصدت أسيوط المركز التاسع ، تلتها قنا عاشرا ، وفي المركز 11 جاءت محافظة البحيرة ، أعقبتها محافظة الأقصر ، ثم كل من بني سويف والغريبة .



واحتلت محافظة الجيزة المركز 15 ، ثم الدقهلية في المركز 16 ، وفي المركز 17 جاءت محافظة البحر الأحمر ، ثم كل من محافظات كفر الشيخ والقاهرة والإسماعيلية.



وجاءت محافظة السويس في المركز 21 ، تلتها كل من محافظات بورسعيد والإسكندرية ومطروح ، واحتلت محافظة جنوب سيناء المركز 25 ، ثم دمياط ، وجاءت شمال سيناء في المركز 27.



وارتبطت عمليات البحث بعدد من الكلمات الأخري منها انتهاء فيروس كورونا ، وفترة حضانة فيروس كورونا ، و كم عدد حالات فيروس كورونا اليوم ، إلي جانب تحليل فيروس كورونا ، وأعراض فيروس كورونا في مصر .



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واعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء عن تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اعلي حصيلة يومية في عدد الاصابات منذ ظهور الوباء بمصر ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلي 19666 مصاب ، ويتجاوز عدد الوفيات ال 700 حالة