«سوني» تنضم للمنسحبين من معرض برشلونة للاتصالات 2020

بعد كل من "إل جي" و"إريكسون" و"زد تي إيه".

أعلنت شركة سوني – Sony -اليوم الإثنين، الانسحاب من معرض MWC 2020، الذى يعد أكبر حدث يجمع الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية من جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان أصدرته الشركة، اليوم الإثنين، أنها لن تظهر في معرض MWC 2020، ومع ذلك، تخطط الشركة للمضي قدماً في الإطلاق وستكون هناك حدث عبر الإنترنت في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (CET)، وذلك في يوم 24 فبراير 2020.

ومع تراجع سوني عن الحدث، فإن احتمال حضور الآخرين لحضور MWC 2020 غير واضح،وقررت شركتي LG و Ericsson، في الأسبوع الماضي، الانسحاب من MWC 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، مع توقعات بغياب شركة سامسونج لنفس السبب.

وذكرت شركة سوني في البيان أنها تراقب عن كثب الموقف المتطور في أعقاب تفشي فيروس كورونا الجديد، وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية في 30 يناير 2020.

وأكمل البيان: “نظرًا لأننا نولي أهمية قصوى لسلامة ورفاهية عملائنا وشركائنا ووسائل الإعلام والموظفين، فقد اتخذنا قرارًا صعبًا بالانسحاب من العرض والمشاركة في MWC 2020 في برشلونة، إسبانيا”.