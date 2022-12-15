سوني تطلق مهرجان ألفا لصناع المحتوى والمبدعين في مصر بثلاث محافظات

تعتزم شركة سوني العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية، إطلاق مهرجان ألفا لكل محبّي التصوير وصُناع المحتوى في مصر خلال ديسمبر الحالي. ومن المخطط أن يضم المهرجان مجموعة متنوعة من كاميرات ألفا التي تقدمها سوني لدمج تقنيات التصوير المتطورة والاستخدامات المتنوعة، إلى جانب مجموعة من المميزات المصممة بشكل خاص للمبدعين ومدوّني الفيديو، ومن المقرر أن يستمر الحدث 6 أيام متنوعة بثلاث محافظات.

وسيتم إطلاق النسخة الأولى من مهرجان ألفا، بالتعاون مع شريك المهرجان كايرو كاميرا رنتلز، في ثلاث محافظات، بدايةً من الإسكندرية والتي ستحتضن الحدث يومي 17 و18 ديسمبر،

كما سيتم عقده في محافظة الإسماعيلية في 20 ديسمبر، فيما سيتم عقده في القاهرة يومي 22 و23 ديسمبر.

وستتضمن النسخة الأولى من مهرجان ألفا عدة مجالات تجارب للمصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو لتجربة التصوير باستخدام مجموعة كاميرات ألفا من سوني،

حيث سيقوم صُناع المحتوى بالتقاط مجموعة متنوعة من الصور ضمن مجالات التجارب، والتي ستتضمن لقطات لمنصة عرض أزياء، ورقص الباليه والجليد (الشتاء)، والرياضات، والجليتر، من بين سيناريوهات أخرى ذات وتيرة سريعة، مما يجعل المصورون متحمسين لتجربة أحدث كاميرات سوني في ظروف داخلية مختلفة.

في هذا الإطار قال سجير شمسو، رئيس قسم التصوير الرقمي في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: يُسعدنا أن نعلن عن إقامة مهرجان ألفا في أسواقٍ إقليمية مختلفة، والذي سوف يتميز بتجربة كاميرات ألفا من سوني والمصممة خصيصى لتلبية متطلّبات صُناع المحتوى المتزايدة اليوم.

وأضاف: تجمع كاميرات ألفا بين تنوع الاستخدام وجودة الصورة الممتازة، إلى جانب مزايا سهلة الاستخدام ومصممة خصيصى لالتقاط الصور الثابتة وتصوير الفيديوـ وهو ما يجعل هذه الكاميرات مثاليةً للباحثين عن الانتقال إلى التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو الأكثر تطورًا.

ومن المتوقع أن يجتذب مهرجان ألفا أهم رواد التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو ومدوني الفيديو وصُناع المحتوى الراغبين بتطوير مهاراتهم في التصوير.

فعلى سبيل المثال، تمثل كاميرا FX30 خيارًا رائعًا لكل من يتطلع إلى البدء بتصوير الأفلام، حيث توفر التعبير السينمائي الصاعد لصُناع الأفلام عبر أحدث أنظمة التصوير.

كما تتمتع كاميرات سوني الجديدة بمستشعر Exmor R™ CMOS جديد ذي حساس APS-C، ودقة 20.1 بإضاءة خلفية (بتنسيق Super 35) مع ISO ثنائي القاعدة (800/2500) لتقدم حساسيةً عالية وتشويشًا منخفضًا ونطاقًا ذا +14 توقفًا.

بينما تمثل كاميرا Alpha 7 IV، الكاميرا الهجينة الفاخرة المجهزة بجودة مذهلة للصور الثابتة وتقنية فيديو متطورة مع الضبط البؤري المتقدم، وإمكانية تشغيل محسنة وقدرات انسيابية العمل.

وورثت هذه الكاميرا التكنولوجيا المستمدة من إنتاج الأفلام الواقعية، ومن بينها تقنية ™S-Cinetone- واعتمدتها كاميرات الخط السينمائي المرموقة واستخدمتها مجموعة واسعة من صُناع الأفلام وصُناع المحتوى- لتقديم مظهر سينمائي غني.