سوني تطرح Xperia XZ في مصر

المال – خاص أعلنت سوني موبايل كوميونيكايشنز، اليوم، أن الهاتف الذكي Xperia XZ Premium، متوفر الآن في مصر من خلال كبار موزعي سوني وتجار التجزئة الرئيسيين.ويتوفر هاتف سوني الذكي الجديد في الأسواق بلونين، الكروم والأسود.وهاتف Xperia XZ Premium يتميز بنظام كاميراMotion Eye™

المال – خاص

أعلنت سوني موبايل كوميونيكايشنز، اليوم، أن الهاتف الذكي Xperia XZ Premium، متوفر الآن في مصر من خلال كبار موزعي سوني وتجار التجزئة الرئيسيين.

ويتوفر هاتف سوني الذكي الجديد في الأسواق بلونين، الكروم والأسود.

وهاتف Xperia XZ Premium يتميز بنظام كاميراMotion Eye™ بتقنية تصوير الفيديو البطيء جداً من كاميرا Motion Eye عبر التقاط 960 إطاراً في الثانية، وهو أبطأ بمعدل 4 مرات من أي هاتف متحرك2 آخر. وقد تم تزويد الهاتف بكاميرا يمكنها التقاط الحركة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة .

والهاتف مزود بشاشة عرض 4K HDR موجودة في هاتف محمول1 (درجة وضوح 2160 x 3840) (5.5 إنش)، و مدعوم من منصةQualcomm® Snapdragon™ 835 المتطورة.