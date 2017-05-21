سونى: مصر فى المركز 43 بقائمة أكثر المعالم السياحية تصويرا‎

أطلقت شركة سونى موبايل للهواتف المحمولة، بحثا عالميًا جديدًا اليوم يكشف عن أكثر ٣٠ مَعلما سياحيا يتم تصويرها عالميا.

ويتقدم القائمة برج إيفل وتشمل القائمة قصر الحمراء، والكولوسيوم، وبرج خليفة وبيج بن فى لندن، وأهرامات الجيزة المصرية في المرتبة ال٤٣ بـ٢٥٨،٣٩١ صورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البحث أن أكثر من نصف الصور التى تم التقاطها لأعلى ٣٠ مَعلما سياحيا تم تصويرها من نفس الزوايا الثلاث، وأن ٥٥% من المسافرين أعلنوا أنهم سيحددون مسار رحلتهم على أساس فرص التصوير المتاحة، وقال ٤٧% من الأشخاص إنهم يشعرون بالملل من رؤية نفس اللقطات، و٥٢% من الأشخاص أكثر عرضة “للإعجاب” للصور التى لم يروها من قبل، كما أن ٣٥٪ من صور برج إيفل تم التقاطها من نفس الزوايا الثلاث.

وتشمل المعالم البارزة الأخرى التي تتبع هذا الاتجاه تمثال المَسيح المُخلِص في البرازيل، حيث إن ٧١% من اللقطات التي تم تصويرها التقطت من نفس الزوايا الثلاث، نافورة تريڤي في إيطاليا (٧٤٪)، جبل فوجي في اليابان (٧٧٪) وماتشو بيتشو حيث ٨٥٪ من كل الصور الذين تم تحميلهم على إنستجرام تم التقاطهم من نفس الأماكن.

واستنتج البحث أيضاً أن نصف أولئك الذين شملهم الاستطلاع يختارون وجهة عطلتهم بناء على لقطات الآخرين أثناء عطلاتهم، و٤٥٪ يذهبون إلى إنستجرام للبحث عن الإلهام من حيث أماكن للتصوير وللزيارة.

اشتركت سوني موبايل مع 3 من مصوري السفر الحائزين على جوائز من كل أنحاء العالم وزودتهم بهاتف سوني إكسبيريا إكس زد Sony Xperia XZ لزيارة بعض أهم المعالم السياحية والتقاط صور لتلك المعالم من منظور مختلف.