سيـــاســة

سونا : إثيوبيا تقدم دعما لاحتلال مدينة الكرمك وتشتيت الجيش السوداني بالجبهة الشرقية

عبر تقديم دعم لوجستي لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.
المال - خاص 11:33 م, الأحد, 7 مارس 21 11:33 م, الأحد, 7 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الحكومة الأثيوبية قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، حيث وصل الدعم منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021.

وأوضحت أنه كان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته .

وتابعت أنه تجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة الأثيوبية تهدف لإستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي أثيوبي وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

اقرأ أيضا  «صحة البرلمان» تحذر من تداول منتجات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

واستطاعت السودان مؤخرا فرض وبسط سيادتها على حدودها في مواجهة اعتداءات لمليشيا إثيوبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية والمبعوث الأممي كوبيتش يبحثان تطورات الأزمة الليبية

سمر السيد 4:40 م, الأحد, 7 مارس 21

«أودي بحياة 18».. النيابة تقرر حبس سائق السيارة النقل في حادث الكريمات

المال - خاص 11:14 م, السبت, 6 مارس 21

مصر تدين العملية الإرهابية في العاصمة الصومالية مقديشو

سمر السيد 10:29 م, السبت, 6 مارس 21

«مسألة أمن قومي» .. توافق مصري سوداني حول ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

المال - خاص 9:07 م, السبت, 6 مارس 21

«تطابقت رؤانا حول رفض السعي للسيطرة على النيل» .. نص كلمة الرئيس بالمؤتمر الصحفي في السودان

المال - خاص 8:55 م, السبت, 6 مارس 21

«استغلال جميع فرصة تعزيز التكامل» .. تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس وزراء السودان

المال - خاص 8:43 م, السبت, 6 مارس 21