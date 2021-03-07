سونا : إثيوبيا تقدم دعما لاحتلال مدينة الكرمك وتشتيت الجيش السوداني بالجبهة الشرقية

ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الحكومة الأثيوبية قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، حيث وصل الدعم منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021.

وأوضحت أنه كان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته .

وتابعت أنه تجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة الأثيوبية تهدف لإستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي أثيوبي وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

واستطاعت السودان مؤخرا فرض وبسط سيادتها على حدودها في مواجهة اعتداءات لمليشيا إثيوبية.