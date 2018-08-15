سوناطراك الجزائرية توقع اتفاقين لتوريد الغاز مع إسبانيا وإيني الإيطالية

رويترز قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك اليوم الأربعاء إن الجزائر وقعت اتفاقين لتوريد الغاز إلى إسبانيا وإيني الإيطالية في الوقت الذي تتفاوض فيه مع شركاء أوروبيين على عقود جديدة للغاز. وأوضح ولد قدور…

رويترز

قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك اليوم الأربعاء إن الجزائر وقعت اتفاقين لتوريد الغاز إلى إسبانيا وإيني الإيطالية في الوقت الذي تتفاوض فيه مع شركاء أوروبيين على عقود جديدة للغاز.

وأوضح ولد قدور أن الجزائر وقعت اتفاقا مدته 9 سنوات لتوريد 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى إسبانيا، ووقعت أيضا اتفاقا لإمداد إيني الإيطالية بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

ولم يفصح عن الإطار الزمني للاتفاق مع إيني.

وقال مسؤول كبير في سوناطراك إن الشركة تجري أيضا مباحثات مع شركة شل بشأن تطوير مشروعات مشتركة في الجزائر في إطار توجه لتعزيز الإنتاج المحلي مع شركاء جدد، وفي الوقت ذاته محاولة بناء مخزونات في الخارج.

وتحاول الجزائر اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعها الحيوي للنفط والغاز، وينتهج ولد قدور استراتيجية متعددة المسارات منذ أن تولى المنصب في مارس 2017.

وقال المسؤول البارز طالبا عدم نشر اسمه ”هدفنا هو بالتأكيد زيادة احتياطياتنا بأن يكون لنا وجود في الخارج“.

وأجرت سوناطراك بالفعل مباحثات مع النيجر والعراق بشأن عقود للتنقيب. ومن المقرر إجراء مباحثات مع بوليفيا الأسبوع المقبل.



