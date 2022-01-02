«سوناطراك» الجزائرية تعتزم استثمار 6 مليارات دولار في 2022 وصولا إلى 39 بـ 2026

يأتي هذا الإعلان في وقت تأتي فيه 95 في المئة من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.

أعلن توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك ، بأن شركته تعزم استثمار 39 مليار دولار حتى عام 2026، وفق ما ذكرته سبوتنيك نقلا عن “رويترز”.

وقال حكار في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الجزائري، الأحد، إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026 للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.



وتابع حكار في تصريحاته قائلا إنه “من بين الـ 39 مليار دولار، سيتم استثمار ستة مليارات دولار في 2022″، ويأتي هذا الإعلان في وقت تأتي فيه 95 في المئة من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.



يذكر أن شركة الطاقة الإيطالية “إيني” كانت قد وقعت عقدا مع شركة “سوناطراك” الجزائرية، منتصف الشهر الماضي، لتطوير حقول محروقات في حوض بركين، في أول عقد بموجب قانون المحروقات الجديد.



وأوضحت الشركة أنه جرى توقيع عقد لإعادة إطلاق الإنتاج في حوض بركين جنوبي الجزائر، إضافة لاتفاقية تقليص الانبعاثات الكربونية ستعزز أكثر وجود الشركة الإيطالية في الجزائر.