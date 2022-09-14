سوميتومو اليابانية تعلن رغبتها فى زيادة الاستثمارات بمصر والمشاركة بمؤتمر «Cop27»

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، هاجيمى مورى الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة سوميتومو كوربوريشين ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة .

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان، مشيرا إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية، وبالشركات اليابانية، موضحا أنها شريك موثوق به لدعم الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

وأشار “شاكر” إلى الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة ، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية والمحافظة على البيئة .

وأوضح “شاكر” أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير ، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأكد على توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى إستراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان فى هذا الشأن ويجرى التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتسريع الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الهام .

وأشاد هاجيمى مورى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى جميع المجالات، وعن رغبته في الاستثمار في مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى، مشيدا بالخبرات والنجاحات التى حققتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية فى كل القطاعات بصفة عامة وفى قطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً على اهتمام الجهات العالمية للاتجاه فى الاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

كما أعرب عن رغبته فى تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بموقع متميز وثراء واضح من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مبديا رغبته فى التعاون أيضا فى مشروعات الربط الكهربائى وذلك فى إطار التصدى للتحديات التى تواجه أوروبا فى مجال الطاقة.

وأبدى “شاكر” ترحيبه بالتعاون مع شركة سوميتومو كوربوريشين في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، مؤكدا أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى.

كما أكد هاجيمى مورى على مشاركتهم فى مؤتمر الأطراف” COP 27″ مؤكدا على أهمية تبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات هذا المؤتمر الهام فى نوفمبر القادم ، مشيراً إلى أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية ، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء .