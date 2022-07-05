«سوما باي» و«طاقة عربية» تفتتحان محطة شمسية وتتعاقدان على أخرى لتحلية المياه

احتفلت شركة أبو سومة للتنمية السياحية ومجموعة طاقة عربية، بافتتاح محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات، بحضور أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أبو سومة للتنمية السياحية، والمهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية والمطورة لمنطقة سوماباي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، وباكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية.

وتمتلك المحطة مجموعة طاقة عربية، الشركة الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، والمُقامة على أرض منتجع سوما باي، التابع لشركة أبو سومة للتنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وقد تعاقدت الشركتان أيضًا على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات المنتجع السياحى من المياه الصالحة.

وقد أناب السيد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، السيد اللواء إيهاب رأفت السكرتير العام المساعد لحضور الافتتاح.

شهد الافتتاح كل من السيد نبیل العامودي الرئيس التنفيذى لشركة العليان المالية، والسيدة ديما أبو غزالة ممثل العليان بمصر،

وتم توقيع عقد بناء المحطة بين الشركتين منذ 9 أشهر، استطاعت خلالهم “طاقة عربية” الانتهاء من بناء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بنجاح وفقًا للمدة الزمنية المحددة.

حيث يهدف المشروع إلى الاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، وكذلك الحدّ من البصمة الكربونية.

في ذلك الإطار قال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أبو سومة للتنمية السياحية: “تهتم شركة سومة باى بالتنمية المستدامة بالتماشى مع إستراتيجية مصر 2030، حيث إن إحدى أهم ركائز الإستراتيجية هى التحول للطاقة النظيفة وتنمية الاقتصاد الأخضر”.

من جانبه صرح المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، قائلًا: “يأتي هذا المشروع بمثابة خطوة أخرى صوب إستراتيجية الدولة من تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة”.

من جانبه صرح المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية والمطورة لمنطقة سوما باي، قائلًا: “أشعر بالفخر الشديد لنجاح تنفيذ مشروع إنشاء محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية النظيفة بالتعاون مع طاقة عربية، أن مثل هذه المشاريع تتزامن مع رؤية سوما باى للتنمية المستدامة، والتى تنعكس من خلال تعاوننا مع شريكنا المتميز. إذ يحقق هذا المشروع وفرًا كبيرًا في تكاليف التشغيل على المدى البعيد.