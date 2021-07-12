«سوما باي» تشهد إنشاء أول مدرسة دولية في البحر الأحمر

أعلنت منصة مصر للتعليم، توقيع اتفاقية مع شركة أبو سومة للتنمية السياحية في خطوة مهمة لتطوير وإدارة أول مدرسة دولية في خليج سوما ضمن قطاع مدارس جيمس الدولية للمنصة، لتُقدم خدمة تعليمية وفق أحدث المعايير العالمية لسكان الغردقة ومدن محافظة البحر الأحمر .

وعلّق المهندس إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية ” يأتي هذا الاستثمار تدشيناً لواحد من أهم المرافق الحيوية التي عملنا على تنفيذها في سوما باي، استكمالاً للمرافق والخدمات المتميزة التي يتمتع بها رواد المنطقة وذلك نحو تنميتها وتطويرها كمجتمع سكني دائم فضلاً عن كونها واحدة من أهم الوجهات السياحية.

ومما لا شك فيه، فإن اختيار الشريك التعليمي هو عامل أساسي لنجاح المشروع وضمان مستوى خدمات يضاهي معايير الجودة للمدارس الدولية في القاهرة والمحافظات الرئيسية، تعزيزاً لاستراتيجيتنا لتطوير مجتمع سوما باي كمجتمع مستدام متكامل الخدمات وأهمها المدارس

وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لتطوير المجتمعات العمرانية متكاملة المرافق. ولذا وقع الاختيار على منصة مصر للتعليم لتطوير وإدارة مشروعنا التعليمي الأول في سوما باي، بخبرة قطاع مدارس جيمس الدولية الرائدة التي تابعنا نجاحها في الفترة الأخيرة على عدة مستويات . جانب من توقيع الاتفاقية

من ناحيته أكد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، على الرؤية الواضحة لتوسيع نطاق الخدمة التعليمية المتميزة التي تُقدمها المنصة بكافة قطاعاتها وعلى مستوى كافة المحافظات، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتكاملة التي تتميز بها المنصة من معايير تعليمية دولية وتكنولوجيا حديثة وخبرات أكاديمية وتشغيلية وتدريبية.

وتابع : أن اختيار سوما باي يؤكد الالتزام بخطط التوسع الجغرافي لأبعد مدى، عبر شراكات مع أكبر الكيانات الرائدة في مصر.

وأضاف “نعتبر شراكتنا مع سوما باي كمطور عقاري متميز في واحدة من أهم المواقع السياحية الجاذبة للاستثمار في مصر مؤخراً خطوة هي الأولى من نوعها حيث تساهم بشكل أساسي وفعال في خطط بناء مجتمع سكني دائم في المنطقة خلال توفير تعليم عالي الجودة وملائم من حيث الموقع للعديد من الأسر في الغردقة والبحر الأحمر بشكل عام، وألا تقتصر أهميتها في المستقبل على كونها موقع سياحي متميز، وهي الرؤية التي نتشاركها مع إدارة سوما باي”

وتشمل منصة مصر للتعليم والتي تم تطويرها كمجموعة تعليمية متكاملة، العديد من القطاعات المستقلة التي من شأنها توفير الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات قطاع التعليم على اختلافها وتنوعها وتنوع فئات الشرائح المستفيدة منها، ويتضمن ذلك قطاع مدارس جيمس الدولية في مصر، وقطاع المدارس الوطنية المتميزة، قطاع مدارس الحياة المستقل، وقطاعين أخرين سيتم الإعلان عنهما قريباً.

وتُمثل الاتفاقية الأخيرة مع سوما باي، على أهمية موقعها الاستراتيجي، إضافة فريدة ومؤشر مهم لكفاءة منصة مصر للتعليم على اختلاف قطاعاتها بعد اختيارها من قبل صندوق مصر السيادي مؤخراً لتطوير مدرستين بغرب القاهرة بطاقة استيعابية 5000 طالب ضمن قطاع المدارس الوطنية المتميزة.

وضم أكاديمية حياة الدولية كقطاع مستقل ضمن المنصة.

ومن المقرر للمدرسة الجديدة التي سيتم تطويرها في سوما باي تحت قطاع مدارس جيمس الدولية لتتبع أحد المناهج الدولية المعتمدة، أن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب بحلول سبتمبر 2023.