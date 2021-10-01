«سوما باي» تستضيف مهرجان «ذا تراي فاكتوري» لرياضات التحمل

اعلنت شركة أبو سومة للتنمية السياحية، المطورة لمنطقة سوما باي ؛ عن استضافة (ذا تراي فاكتوري: مهرجان سوما باي لرياضات التحمل) للمرة الثانية.

ومن المقرر عقد فعاليات هذا الحدث في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة.

بهذه المناسبة، قال المهندس إبراهيم المسيري – الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية : بفضل طبيعة سوما باي المليئة بالحيوية وأجوائها الساحرة الملهمة، تم إطلاق النسخة الشتوية لعام 2021 من (ذا تراي فاكتوري: مهرجان سوما باي لرياضات التحمل) والذي يُعد استئنافًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية التي تم تنظيمها في أبريل 2021. يتم عقد أنشطة المهرجان في مختلف المعالم السياحية الرئيسية في سوما باي؛ حيث تبدأ الفعاليات وتنتهي عند المارينا.

ويتنافس المشاركون من جميع الأعمار في المسابقات الرياضية أثناء استمتاعهم بمناظر خلابة من صنع الطبيعة، على رمال يحتضنها البحر الأزرق الصافي ووسط مساحات خضراء شاسعة والطراز المعماري الأيقوني المتناغم الذي يميز سوما باي.”

وأضاف المسيري : “من خلال مكانة سوما باي المرموقة في قطاع الضيافة، نطمح إلى إضفاء قيمة مؤثرة على أسلوب حياة عملائنا، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على مضاعفة مبيعاتنا فضلًا عن إطلاق مشروع (سوما كوفز) Soma Coves.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد إنشاء مشروع (بلانكا) Blanca السكني تطورًا سريعًا؛ حيث من المتوقع إتمامه في وقت قياسي لضمان أعلى مستويات الراحة والرضا، كما تمضي مخططات التوسع في )وادي جبال( Wadi Jebal قدمًا وبأقصى سرعة.”

وقال : “نسعى دائمًا في سوما باي لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، وهذا نظرًا إلى كون سوما باي وجهة سياحية ترفيهية متميزة ومجتمع سكني راقٍ متكامل في آن واحد.

فضلاً عن ذلك، نحن نعمل جاهدين لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد وإدراج استخدام الطاقة النظيفة في منشآتنا.

ونقوم في سوما باي بإتاحة ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل الجولف والكايت سيرفينج بالإضافة إلى النوادي الصحية من السبا والثالاسو.”

ومن جانب الشركة المنظمة، قام أيمن حقي – مؤسس (ذا ترايفاكتوري) والرئيس التنفيذي للشركة، بالتعليق على مهرجان سوما باي لرياضات التحمل قائلًا: “إننا في (ذا ترايفاكتوري) متحمسون للغاية لإطلاق نسخة المهرجان الشتوية للعام 2021.

حيث من النادر أن نجد وجهة ترفيهية عالمية المستوى مثل سوما باي تولي إهتمامًا كبيرًا بأنماط الحياة الصحية، فضلًا عن استضافة أحداث رياضية كبرى تجمع شمل المجتمع الرياضي على تنوعه واختلافه.”

وأضاف حقي: “لقد تم نقل فعاليات مهرجان رياضات التحمل إلى سوما باي في أبريل 2021، معلنًا بداية شراكة مدتها ثلاث سنوات؛ تقوم من خلالها (ذا ترايفاكتوري) بتنظيم الحدث مرتين سنويًا وتجمع عدد كبير من ممارسي الرياضات متعددة، وخاصة السباحين و والعدائين وراكبي الدراجات الهوائية.”

جدير بالذكر أن ما يزيد عن 800 متسابق من 15 جنسية مختلفة يقومون بالمشاركة في مهرجان سوما باي لرياضات التحمل، وتتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 70 سنة وأكثر. يختار هؤلاء الرياضيون من بين خمسة مسافات مختلفة للسباقات خلال عطلة نهاية الأسبوع.