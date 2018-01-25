سول تقاضي واشنطن بعد فرضها جمارك على الصادرات الكورية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنبدأت كوريا الجنوبية إجراءات لمقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على صادرات سول من الخلايا الشمسية والغسالات الكهربائية خلال الأسبوع الجاري، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.وأوضحت الصحيفة أن وثيقة حصل

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



بدأت كوريا الجنوبية إجراءات لمقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على صادرات سول من الخلايا الشمسية والغسالات الكهربائية خلال الأسبوع الجاري، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وأوضحت الصحيفة أن وثيقة حصلت عليها من منظمة التجارة العالمية أوضحت رفض كوريا للجمارك على كلتا السلعتين “الخلايا الشمسية” والغسالات”.

وتعني تلك الخطوة، أنه إذا لم تتراجع واشنطن عن قراراها خلال 60 يومًا، فإنها قد تواجه حربًا مريرة في منظمة التجارة العالمية التي تملك حق فرض إجراءات تجارية مضادة للولايات المتحدة غذا ما رأت أنها في صالح كوريا الجنوبية.

وتواجه إدارة ترامب مصاعب متعددة في منظمة التجارة العالمية، بعد أقامت قدمت كندا في وقت سابق من هذا الشهر قضية كبيرة ضد الولايات المتحدة بشأن نظام مكافحة الإغراق.

وتحتل قضية السياسات الحمائية جزء كبير من محادثات منتدى الاقتصادي، ومن المنتظر أن يدافع ترامب خلال كلمته اليوم بالمنتدة عن سياسات العزلة التجارية التي تبناها منذ استلم منصبه.