سوليك تضخ 3 مليارات جنيه بمشروع عقارى فى الإسكندرية

كرام: الشركة مهتمة بمدينة العلمين الجديدةإعادة هيكلة داخلية وراء صفقة بـ620.8 مليون على أسهم الشركةكتب ـ شريف عمر:تخطط شركة سوليك للاستثمار العقارى، لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، لإنشاء مشروع سكنى متكامل على 10 أفدنة بمنطقة المعمورة فى الإسكندرية.وقال المهندس هشام كرام، العضو المنتدب ل

كرام: الشركة مهتمة بمدينة العلمين الجديدة

إعادة هيكلة داخلية وراء صفقة بـ620.8 مليون على أسهم الشركة

كتب ـ شريف عمر:

تخطط شركة سوليك للاستثمار العقارى، لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، لإنشاء مشروع سكنى متكامل على 10 أفدنة بمنطقة المعمورة فى الإسكندرية.

وقال المهندس هشام كرام، العضو المنتدب لـ«سوليك»، إن الأخيرة تملك قطعة أرض بالمعمورة، وتسعى لإقامة مشروع سكنى عليها، يتم تنفيذه على 3 مراحل، ومن المخطط بدء الأولى منها مطلع العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل فى غضون 3 سنوات.

وأكد كرام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «سوليك» ستعتمد على السيولة الذاتية فى تمويل المشروع، بجانب دراسة آليات تمويل أخرى على غرار التوريق والتأجير التمويلى، بعيدًا عن الاقتراض البنكى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن تعاملات سوق الصفقات بالبورصة شهدت فى جلسة الأربعاء الماضى، تنفيذ صفقة بقيمة 620.8 مليون جنيه على 37.045 مليون سهم لشركة سوليك للاستثمار العقارى، وهو ما علق عليها كرام بالقول: «الصفقة مجرد عملية إعادة هيكلة داخلية بين المساهمين الحاليين، ولم تشهد دخول أي مساهمات جديدة أو إجراء زيادة رأسمال».

وأشار إلى أن رأسمال «سوليك» يبلغ حالياً نحو 730 مليون جنيه، ولا توجد نية لقيد الشركة فى البورصة خلال السنوات المقبلة.

وعلمت «المال» أن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، هى من تولت مهمة تنفيذ الصفقة على الأسهم، فى ظل العلاقة الجيدة بين مساهمى سوليك وبنك الاستثمار، لتواجد أحد افراد عائلة سليمان فى مجلس ادارة بلتون المالية القابضة.

وتعتبر شركة سوليك واحدة من أبرز شركات المقاولات والإسكان فى الإسكندرية ومملوكة لمجموعة سليمان القابضة التابعة لأسرة رجل الأعمال عادل سليمان – والذي يشغل رئيس مجلس إدارة سوليك-، بالإضافة إلى المهندس هشام كرام، المالك لشركة كرام للهندسة والمقاولات،، وشقيقه مصطفى كرام عضو مجلس إدارة.

وفى سياق متصل، تطرق العضو المنتدب لشركة سوليك العقارية، لاهتمام الشركة بالتوسع فى المجال العقارى بالإسكندرية عبر إقامة مشروعات عقارية فى غرب المحافظة لحل مشاكل التكدس السكانى.

وأضاف: «الشركة مهتمة بالتواجد الفعلى فى مشروع مدينة العلمين الجديدة، وتدرس التقدم للحصول على أرض بالمدينة لإنشاء مشروع عقارى».

وتخطط وزارة الاسكان لإطلاق مدينة جديدة فى العلمين، على مساحة 50 ألف فدان، تنفذ على عدة مراحل، الأولى على مساحة 8 آلاف متر، وتضم شقين سكنى وسياحى، ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

وتأسست سوليك العقارية عام 2008، وتملك مشروعا سكنيا متكاملا تحت اسم «ترأس سموحة» مطل على نادى سموحة الرياضى بالإسكندرية، تم إنشاؤه على 3 مراحل بداية من 2010، تم بيع المرحلتين الأولى والثانية وتسليمهما للعملاء، فى حين تعمل على إنهاء المرحلة الثالثة منذ 2016.