سوليفان: واشنطن سمحت بتدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 في أوروبا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن واشنطن سمحت بتدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 في أوروبا، مشيراً إلى أن هناك تغييراً في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وأشار سوليفان إلى أن إنتاج الذخيرة لدى الولايات المتحدة يواجه صعوبات وتحتاج لسنوات لتطويرها، موضحا أن الإدارة وجهت وزارة الدفاع للعمل على تسريع ذلك.

كما أضاف أن الخرق الصيني الأخير لبريد الحكومة الأمريكية لم ينجح بالحصول على وثائق سرية.

الحصول على طائرات F-16

وكان زيلينسكي دعا باستمرار إلى تزويد بلاده بطائرات مقاتلة غربية لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الهجوم الروسي المستمر منذ 24 فبراير 2022.

في المقابل، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع صحيفة “لينتارو” الإلكترونية من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا “نوويا”.

“تهديد نووي”

وأكد لافروف للصحيفة “سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي”. وأضاف “لا يمكن لروسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية”، مشيرا إلى أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وكانت هذه الطائرات الحربية الحديثة على رأس مطالب كييف العسكرية من حلفائها الغربيين.

وتحدث لافروف عن خطط أمريكية لنقل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا، رغم أن واشنطن لم تعطِ الضوء الأخضر لأي بلد لتسليمها إياها.

فيما تقود هولندا والدنمارك خطة لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات الأميركية الصنع كجزء من تحالف يضم 11 بلدا.

وسيبدأ البرنامج في الدنمارك في أغسطس بعدما أذنت الولايات المتحدة بذلك.