سوليدير تقفز 16 مركزًا في ترتيب السمسرة ببورصة النيل

مصطفى طلعتقفزت شركة سوليدير للسمسرة في الأوراق المالية، 16 مركزًا دفعة واحدة في ترتيب شركات السمسرة، من حيث قيمة التداول ببورصة النيل، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ"يونيو" السابق له، بتداولات بلغت 11.6 مليون جنيه، و3.7 مليون ورقة مالية، من خلال حصة سوقية 12.94% لتؤمن بها صدارة الشركات خلال الفت

مصطفى طلعت

قفزت شركة سوليدير للسمسرة في الأوراق المالية، 16 مركزًا دفعة واحدة في ترتيب شركات السمسرة، من حيث قيمة التداول ببورصة النيل، خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ”يونيو” السابق له، بتداولات بلغت 11.6 مليون جنيه، و3.7 مليون ورقة مالية، من خلال حصة سوقية 12.94% لتؤمن بها صدارة الشركات خلال الفترة المذكورة.

واحتلت شركة دايناميك لتداول الأوراق المالية، المرتبة الثانية، في ترتيب يوليو الماضي، لتقفز 5 مراكز مقارنة بشهر يونيو، التي احتلت خلاله المركز السابع، بتداولات 11.3 مليون جنيه، عبر التعامل على 5.8 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 12.64%.