سوليدير تقتنص تنفيذات بورصة النيل العام الماضي

مصطفى طلعت
تصدرت شركة سوليدير للسمسرة في الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة، في تنفيذات تعاملات بورصة النيل خلال عام 2017، مستحوذة على حصة سوقية قدرها %12.35.
واحتلت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية المرتبة الثانية، بحصة سوقية قدرها 6.6%، بينما جاءت شركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث بحصة بلغت 5.7%.
وسجلت المراكز من الرابع إلى العاشر، بالترتيب كل من: “بايونيرز، وعربية أون لاين، وحلوان، وسيجما، ودايناميك، وثمار، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية”.
جدير بالذكر أن مؤشر بورصة النيل تراجع بنسبة 24.7%، خلال العام الماضي، من مستوى 663 نقطة إلى 532 نقطة بنهاية 2017، فاقداً نحو 131 نقطة.