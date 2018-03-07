سوليدرتى كابيتال تبيع حصة فى الدلتا للتأمين بقيمة 10.5 مليون جنيه

رجب عز الدينأكدت شركة الدلتا للتأمين قيام شركة Solidarity capital limited ببيع 528598 سهمًا من أسهمها بالشركة بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك تنخفض نسبة مساهمة شركة Solidarity إلى 3.02% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5.14% قبل ا

رجب عز الدين





أكدت شركة الدلتا للتأمين قيام شركة Solidarity capital limited ببيع 528598 سهمًا من أسهمها بالشركة بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: “بذلك تنخفض نسبة مساهمة شركة Solidarity إلى 3.02% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 5.14% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 20 جنيهًا، وتم التنفيذ بوساطة شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كانت الشركة قد أعلنت، فى وقت سابق، قيام شركة “كابيتال جلوبال إنفستمنت ليمتد” ببيع كامل حصتها البالغة 1.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية 29 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أمس الثلاثاء، إن متوسط سعر السهم فى الصفقة بلغ 20 جنيهًا، وتم التنفيذ بوساطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة، فى وقت سابق، قيام شركة القابضة المصرية الكويتية بتنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم على 5.8 مليون سهم من أسهم “الدلتا للتأمين” بقيمة إجمالية 116.8 مليون جنيه.

وارتفعت حصة “القابضة الكويتية” في “الدلتا للتأمين” بعد تنفيذ الصفقة إلى 55.4%، مقارنة بـ32% قبل التقدم بعرض الشراء.

ويبلغ رأسمال “الدلتا للتأمين” 100 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.