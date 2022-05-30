«سولومون ايرلاينز» تستعد لقفزة في السفر الدولي أول يوليو

عدلت سولومون ايرلاينز، شركة الطيران الوطنية لجزر سولومون، جدولها المحلي استعدادا لطلبات الحجز المستقبلية قبل إعادة فتح الحدود بشكل كامل اعتبارا من أول يوليو.

وقالت شركة الطيران يوم الاثنين إن جدولها الجديد للرحلات المحلية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 6 يونيو تحضيرا للرحلات القادمة من بريسبان الأسترالية إلى هونيارا، عاصمة جزر سليمان.

وستقوم شركة الطيران أيضا بتوسيع سعة الخطوط الداخلية مثل موندا وغيزو واوكي وسانتا كروز حيث زاد الطلب على الحجز بالفعل. ومن المتوقع أيضا إعادة رحلة الثلاثاء الأسبوعية بين هونيارا ونادي في فيجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حكومة جزر سولومون إعادة فتح حدود البلاد وتخفيف قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

واعتبارا من 1 يوليو، لم يعد يتعين على الأجانب الراغبين في دخول البلاد التقدم بطلب للحصول على إعفاء، على الرغم من “احتمال” الاحتفاظ بفترة الحجر الصحي القصيرة ومدتها ثلاثة أيام بعد الوصول.

وقال المدير التنفيذي لشركة سولومون ايرلاينز بريت جيبرز “سيمكننا ذلك من إعادة تشكيل جدولنا الزمني لخدمة الطلب المحلي والاستعداد لمزيد من الزوار الدوليين”.

وبموجب قيود كوفيد-19 الحالية، يُسمح فقط للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل بدخول البلاد والأطفال الذين لا يمكن تطعيمهم.

ويتعين على الركاب تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر في غضون 72 ساعة قبل الوصول.

كما يتعين إجراء اختبار مستضدات سريع تحت إشراف طبي في غضون 12 ساعة من المغادرة مع تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل الموافقة على الصعود إلى الطائرة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.