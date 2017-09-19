سولاف فواخرجي تكشف أسباب هجرة الأضواء والصعايدة

حوار/ أحمد حمدي أدى رحيل شقيقة النجمة السورية، سولاف فواخرجي، الفترة السابقة لابتعادها عن الساحة الفنية والأضواء تماما بسبب مرورها بهذه المحنة. المحنة، وفق فواخرجي، كسرت ظهرها، وصارت حزنا دفينا بداخلها، لكنها قررت أن تعود بقوة لنشاطها الفني الفترة القادمة بمسلسل هجرة الصعايدة الذي تأجل

حوار/ أحمد حمدي

أدى رحيل شقيقة النجمة السورية، سولاف فواخرجي، الفترة السابقة لابتعادها عن الساحة الفنية والأضواء تماما بسبب مرورها بهذه المحنة.

المحنة، وفق فواخرجي، كسرت ظهرها، وصارت حزنا دفينا بداخلها، لكنها قررت أن تعود بقوة لنشاطها الفني الفترة القادمة بمسلسل هجرة الصعايدة الذي تأجل تصويره فترة طويلة، بعد انسحابها مؤخرا من مسلسل روح الذي كانت ستخوض به موسم رمضان 2018 .

تحدثت سولاف فواخرجي لـ”المال”، عن كواليس تأجيل مسلسل “هجرة الصعايدة”، وهل كان للمخرج عادل أديب سببا في ذلك، وتكشف عن أسباب انسحابها من مسلسل روح في اللحظات الأخيرة.

كما تتحدث عن رأيها في الدراما السورية الفترة الأخيرة والنجوم السوريين الذي تراهم صنعوا بصمة فنية كبيرة في الوطن العربي.

** هجرة الأضواء

بدأ الحديث مع النجمة السورية، سولاف فواخرجي، بتقديم واجب العزاء وفاة شقيقتها التي تسببت في صدمة أبعدتها لفترة عن الأضواء والنشاط الفني.

عن هذه المحنة، قالت سولاف فواخرجي، “بصدق شديد أؤكد لم أخرج من تلك المحنة حتى الآن، ولايمكن أن أخرج بسهولة أبدا، فقد شعرت أن ظهري انكسر حقيقة برحيلها”.



واستدركت “لكن ليس من الضروري أن يراني كل الناس وأنا أبكي أو مريضة أو حزينة ليس ذلك الهدف فالحزن بداخلي أنا وفي قلبي فقط وأنا من يتحمله لوحدي”.

** هجرة الصعايدة

وأوضحت أن سبب تأجيل مسلسل هجرة الصعايدة الذي تقوم ببطولته، وكان يفترض عرضه رمضان الماضي ليس لاعتذار المخرج عادل أديب عنه في اللحظات الأخيرة كما تردد الفترة الأخيرة.

وقالت إن “لا أعرف هل ذلك هو السبب أم لا، لكن أثناء وجود عادل أديب كان يتم تأجيله أكثر من مرة، لكن أعتقد أن كثرة التأجيلات”، مضيفة :”عمل فني كبير بهذا المستوى كان يحتاج أن نبدأ تصويره مبكرا في ديسمبر الماضي”.

وأضافت: “في الحقيقة طالما لن نأخذ وقتا كافيا في العمل فمن الأفضل أن يتم تأجيله، فاعتذر عادل أديب، بالإضافة إلى أن هناك ترتيبات معينة يجب تنفيذها ولم يحدث ذلك”.



** انسحاب روح

ونوهت إلى أنها انسحبت بالفعل من مسلسل روح الذي كان يفترض أن تقوم ببطولته الفترة القادمة في مصر وعرضه في رمضان 2018 .

ورجعت ذلك إلى تأجيل الشركة المنتجة تصوير العمل منذ أبريل الماضي وهو الموعد الذي كان متفق عليه معها أثناء توقيع عقد المسلسل، مما جعلها تقوم بتأجيل مشروعات فنية أخرى منه.

وأشارت إلى أنها قررت الانسحاب من المشروع للتركيز في أعمالها الفنية الفترة القادمة منها مسلسل هجرة الصعايدة لتعود بقوة للساحة الفنية والجمهور .

** التجربة الأولى

سولاف، أكدت أن تجربتها الإخراجية الأولى لفيلم رسائل الكرز العام الماضي، كانت هامة في مشوارها الفني كثيرا، وإضافة حقيقية لها كفنانة.

وقالت “أؤكد أنني أثناء تنفيذ هذا العمل وأنا أقوم بالإخراج لأول مرة أحس أنني أتعلم بأن الأمر خلف الكواليس مختلف تماما عن العمل أمامه، فالموقع هنا مختلف كثيرا، والمسؤولية مختلفة أيضا وأحسست أن هناك أمورا كثيرة أريد أن أقولها وأحببت ذلك”.

وأضافت “بالنسبة لي لم أكن متخذة قرارا بأن أقدم هذا الفيلم، لكن أحسست أني أريد ان أتحدث بلسان جميع الشخصيات وليس بلسان شخصية واحدة حتى بلسان الطبيعة والموسيقى والديكور والتفاصيل وكل شئ فيه، والحمد لله ربنا أكرمني في هذا العمل”.

** الدراما السورية

وعن الدراما السورية، قالت سولاف فوارخرجي: “ليست في وضع جيد نهائيا”.

وأضافت “أؤمن بتأثير الحرب على البلد وكل القطاعات، وكانت الدراما السورية قادرة على أن تظهر الواجهة للوطن بشكل جيد”.

وتابعت “هذا العام أرى هناك مشكلة فيها وتراجع واضح في الكم والكيف أيضا ، لكن برغم الحرب كان وضعها معقولا لكن هذه السنة يبدو أن هناك تراجعا واضحا جدا”.

وترى النجمة السورية أن هناك فنانين سوريين استطاعوا أن يضعوا بصمتهم الفنية الكبيرة في مشوارهم الفني سواء في سوريا أو الوطن العربي منهم جمال سليمان.

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