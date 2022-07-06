«سولاريس» تطلق كروت «مانيكس» الذكية لتنظيم سياسات الصرف بالشركات

◗❙تخطط للطرح فى البورصة خلال 3 إلى 5 سنوات

قال إيهاب الشافعى، الرئيس التنفيذى لشركة «سولاريس» للحلول الذكية الناشئة، إنها أطلقت منتجا جديدا للسوق المصرية تحت اسم كروت «مانيكس» الذكية والذى يقدم حلولا للشركات تمكنها من تنظيم عمليات صرف النفقات مما يؤدى إلى تحسين الإنتاجية.

وتابع إن المنتج يتمثل فى إنشاء نظام إلكترونى لسداد الفواتير بين الشركات ومورديها أو التجار الذين تتعامل معهم، وذلك عبر كروت ذكية غير بنكية يستخدمها الموظف فى سداد أى نفقات تتعلق بالعمل، وهذه الكروت تكون مربوطة بشبكة «مانيكس» التى تضم الجهات التى يتم التعامل معها مثل التجار والبنزينات والفنادق والموردين، على أن يتم إجراء تسويات مالية مع الشركة صاحبة النظام فى مرحلة لاحقة.

وأوضح «الشافعى» أن الفكرة تقوم على إصدار كروت ذكية لجميع الموظفين الذين يحملون العُهد لإتمام مهام العمل، للتعامل بها مع المتاجر والفنادق والبنزينات وغيرهم، دون الحاجة إلى دفع النقود وتسوية المصروفات بفواتير، وهذا الأمر يمكن الشركات من الحصول على فواتير شهرية بجميع المصروفات،و أيضا يمكنها من حساب ضريبة القيمة المضافة من خلال «مانيكس».

وذكرأن النظام يتيح وضع ضوابط رقابية لحفظ أموال الشركة، وإثبات المصروفات بفاتورة ضريبية للحفاظ على الأرباح السنوية، وتجنب مشكلات العهد التى تتعرض للفقد أحيانا.

وتابع إن النظام يتضمن أيضا وضع ملصقات إلكترونية على المركبات التابعة للشركة للتأكد من عدم وجود أى إهدار للموارد.

وأضاف أن هذا النظام يمكن الشركات من إصدار تقارير دورية لمقارنة سياسات الصرف الحالية مع الفترات السابقة، وبناء عليه يمكن توقع المصروفات للفترات القادمة، فضلا عن تحديد أى عمليات تلاعب فى سياسات الصرف.

وأكد أنه تمت إضافة نحو 140 محطة بنزين ضمن شبكة «مانيكس» وسيتم قريبا إدخال فنادق ومطاعم وغيره، متابعا إنه تم أيضا التعاقد مع شركتين لتقديم الخدمة لهما، ومنتظر التعاقد مع إحدى شركات المقاولات الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن رأسمال «سولاريس» للحلول الذكية يقدر بـ 5 ملايين جنيه، وهى مملوكة بنسبة %49 لشركة «سولاريس مصر» التى يقدررأسمالها بحوالى 30 مليونا.

وأضاف أنه الشركة لديها خطة للطرح فى البورصة خلال 3 إلى 5 سنوات، كما تستهدف تحقيق أرباح قبل خصم الإهلاك والاستهلاك – ebitda – بقيمة 50 مليون جنيه.