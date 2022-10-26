«سولاريز إيجيبت» تنفذ محطة للطاقة الشمسية في الجونة باستثمارات 100 مليون جنيه

قال ياسين عبد الغفار الرئيس التنفيذي لشركه سولاريز إيجبت المتخصصة في أعمال الطاقه النظيفه والمتجدده ان شركته نفذت محطة للطاقة الشمسية في مدينة الجونة باستثمارات بلغت 100 مليون جنيه، موضحا ان المحطه بها 21 ألفا و600 خلية تعمل عن طريق الطاقة الشمسية وتعد الأكبر في الغردقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء في مدينة الجونة للكشف عن تفاصيل المشروع.

وكشف عبدالغفار أن شركته حصلت على تمويل من أحد البنوك لتنفيذ المشروع، موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع سوف يتم تنفيذها قريبا.

وأشار عبدالغفار إلى أن المحطة تم سوف تعمل بتكتولوجيا متقدمة للعمل على توفير الطاقة النظيفة لمدينة الغردقة، مبينا أن الشركة استوردت الألواح من إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال تصنيع وتصميم الألواح بالطاقة الشمسية، لافتا إلى أن المحطة يوف تسهم في تعزيز فكرة الاستدامة البيئية التي تتبناها مصر للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وفي سياق متصل، لفت محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، إلى أن محطة الجونة تأتي في إطار العمل على التوجه نحو الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة، موضحا أن مدينة الجونة ترتكز على العمل إعادة تدوير النفايات والعمل على إعادة معالجة مياه الصرف، تمهيدا لاستخدامها.

وأكد أن جهاز تنمية المدينة يحرص على جذب الاستثمارات التي تعتمد على الطاقه النظيفة والمتجددة، والتي تسهم في حماية المسطحات الخضراء، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.