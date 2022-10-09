«سولارجى» تتوسع فى قطر والكويت لتنفيذ مشروعات بنية تحتية للسيارات الكهربائية

تعتزم شركة سولارجى للتنقل الكهربائى اقتحام الأسواق القطرية والكويتية، لتدشين البنية التحتية للطرازات النظيفة والشواحن، إضافة إلى تقديم حلول ذكية لمواقف السيارات.

قال أحمد نصار الرئيس التنفيذى لـ«سولارجى» لـ«المال»، على هامش مشاركته فى معرض Next in Mobility المتخصص فى التنقل الكهربائى، والذى عقد الأسبوع الماضى، إن نشاط الشركة يمتد حاليًا خارج مصر إلى كل من الإمارات، عبر التواجد المباشر، بخلاف السعودية من خلال أحد الشركاء وقد بدأ العمل فعليًا بالمملكة منذ 6 أشهر.

ولفت إلى أن اختراق السوقين القطرية والكويتية سيكون بنهاية 2023، عبر شراكات يجرى عقدها مع كيانات موجودة داخل البلدين، مع التزام «سولارجى» بتقديم الدعم الفنى فى كل مراحل العمل لمن سيتم التعاقد معه، كما يحدث بالنسبة للشريك السعودى.

وأرجع ذلك إلى أن القوانين المنظمة للاستثمار فى الدولتين تشترط وجود شريك محلى للكيانات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار، كما هى الحال فى السعودية، بخلاف الوضع فى الإمارات الذى يسمح بإنشاء شركات جديدة من خلال مستثمرين أجانب.

وأضاف أن التوسعات الخارجية تعتبر جزءًا من عملية تفعيل الوكالات التى تستحوذ عليها «سولارجى» والخاصة بكيانات تقدم حلولًا ذكية، فيما يتعلق بخدمات المركبات الكهربائية، وتغطى منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

و«سولارجى» متخصصة فى حلول شحن السيارات الكهربائية ومواقف السيارات الذكية، وتعتبر جزءًا من «سولارجى جروب» التى تضم 3 شركات أخرى هى Solargy Renewable التى تركز على حلول الطاقة المتجددة، وSolargy Trading التى تعمل بتجارة وتوزيع مستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة والشواحن للسيارات الكهربائية، إضافة إلى Solargy Construction، المتخصصة فى أعمال البناء صديقة البيئة.