«سولارايز إيجيبت» تضخ 220 مليون دولار استثمارات فى مصر

تستهدف شركة سولارايز إيجيبت لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ضخ استثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة بقيمة 220 مليون دولار، إضافة إلى اقتحام نشاط خدمات تحلية المياه.

«عبد الغفار»: تمويل %75 من مشروع الجونة عبر قرض من «العربى الأفريقى»

قال ياسين عبد الغفار، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها نفذت المرحلة الأولى من محطة الجونة لإنتاج الطاقة الشمسية باستثمارات بلغت 97 مليون جنيه، لتوليد 14 جيجاوات/ساعة سنويًا، لافتًا إلى أنها تخطط أيضًا للدخول فى أعمال المرحلة الثانية من المشروع.

وأوضح «عبد الغفار» فى تصريحات لـ«المال» -على هامش المؤتمر الذى عقدته الشركة أمس بمدينة الجونة للإعلان عن تفاصيل مشروعها– أن «سولارايز» قامت بتمويل %25 من المحطة ذاتيًا و%75 عبر قرض حصلت عليها من البنك العربى الأفريقى.

وألمح إلى أن «سولارايز» وقعت عقد شراكة جديدًا مع مجموعة أمارينكو الإيرلندية الفرنسية لحلول الطاقة، تتضمن المشاركة فى تطوير 300 ميجاوات خلال السنوات الأربع المقبلة، بقيمة 255 مليون دولار، مشيرًا إلى أن شركته تبحث ترويج مشروعاتها فى أسواق أفريقيا تزامنًا مع التحديات التى تواجهها دول العالم فى أزمة الطاقة.

فى سياق متصل، لفت إلى أن نموذج عمل الشركة يرتكز على ضخ استثمارات كبيرة فى مشروعات الطاقة الشمسية والمتجدة، مبينًا أن العائد على الاستثمار فى هذه المشروعات يتم تحصيله خلال 25 عامًا.

وأشار إلى أن شركته نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة مشروعات مع جهات حكومية وخاصة، ومنها مصنع كوكاكولا عبر إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا وات، فضلًا عن محطة أخرى لصالح الشركة العربية للأسمنت بطاقة 7 ميجا وات ، علاوة على ثالثة بقدرة 13 ميجا وات، ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل قريبًا.

وأوضح أن «سولارايز» نفذت محطة طاقة شمسية المنتزه فى مدينة شرم الشيخ، بقدرة 3 ميجاوات، بخلاف أخرى انتهت أمس من أعمالها ويتم تسليمها قبيل انطلاق قمة المناخ cop27.

من جانبه، قال محمد عامر، الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، إن شركته ملتزمة على مدار الـ33 عامًا الماضية ببناء مدن متكاملة تدعم الاستراتيجية القومية الطموحة فى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة.

ولفت إلى أن مدينة الجونة تطبق العديد من ممارسات الاستدامة البيئية، منها إعادة تدوير %100 من مياه الصرف، واستخدامها فى رى 75 % من الحدائق والمرافق الرياضية.

وأضاف أنه يتم أيضًا إدارة النفايات الصلبة بالكامل من خلال فرز وإعادة تدوير %75 منها بالتعاون مع شركة ارتقاء لإدارة النفايات الصلبة المجمعة يوميًا.

يذكر أن سولارايز إيجيبت تأسست عام 2013، وتعمل بمجال خدمات تمويل وتركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.