سوق ADSL يجذب 11 ألف عميل فى أغسطس‎

محمود جمالكشفت مؤشرات وزارة الاتصالات، عن زيادة أعداد مشتركى خدمات الإنترنت فائق السرعة "ADSL" بالسوق المحلية، خلال أغسطس الماضى، 11 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالى أعدادهم إلى 4.924 ملايين مستخدم، مقارنة بـ 4.913 ملايين خلال يوليو الماضى.وارتفع عدد مشتركى الهاتف الأرضى من 6.250 ملايين مشترك فى يولي

محمود جمال

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات، عن زيادة أعداد مشتركى خدمات الإنترنت فائق السرعة “ADSL” بالسوق المحلية، خلال أغسطس الماضى، 11 ألف مشترك جديد، ليصل إجمالى أعدادهم إلى 4.924 ملايين مستخدم، مقارنة بـ 4.913 ملايين خلال يوليو الماضى.

وارتفع عدد مشتركى الهاتف الأرضى من 6.250 ملايين مشترك فى يوليو، إلى 6.272 ملايين خلال أغسطس، بزيادة بلغت 22 ألف مشترك جديد.

يذكر أن المصرية للاتصالات بدأت منذ 18 سبتمبر الماضى، فى تقديم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر كمرحلة أولى بنظام التجوال المحلى، لحين بناء شبكاتها المستقلة التى تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.