سوق دوت كوم: «كورونا» وراء نمو مبيعات الأطعمة والإلكترونيات على الموقع

دعمت تداعيات فيروس كورونا المستجد تزامنا مع فرض إجراءات العزل المنزلي نمو مبيعات موقع سوق دوت كوم لخدمات التسوق الإلكتروني خلال الفترة الماضية في عدة قطاعات على رأسها منتجات الأغذية والمشروبات.

وقال مصدر مسئول فى الشركة، إن من أبرز السلع التي شهدت زيادة فى مبيعاتها نتيجة الظروف الراهنة كلا من المواد الغذائية، والمعدات الميسرة للعمل من المنزل مثل أجهزة الراوتر، والحاسبات الشخصية، واللاب توب، إلا أنه تحفظ عن ذكر النسب.

وأوضح المصدر لـ”المال” أن الموقع يتيح مجموعة من الأطعمة تضم كلا من أطعمة الأطفال الجاهزة، ومنها هيرو بيبي سيريلاك، وألبان الأطفال، والمشروبات سريعة التحضير كالنسكافيه والأغذية الخفيفة، وسريعة التحضير.

إلى جانب أجهزة إلكترونية تشمل هواتف وحاسبات من ماركات سامسونج وإتش بي ولينوفو وديل وآبل وآسوس بأسعار عليها تخفيضات وعروض وديل من أجل تيسير العمل من المنزل منعا لانتشار عدوي الإصابة بالفيروس بين المواطنين.

يذكر أن أمازون العالمية استحوذت على سوق دوت كوم في 2017 ولديها عمليات في السعودية والإمارات العربية المتحدة. وموقع “سوق.كوم” أطلق عام 2005، ويعرض أكثر من 8.4 مليون سلعة، من 31 فئة بينها الإلكترونيات، والموضة، والسلع الصحية، ومواد التجميل، والأجهزة المنزلية، والمنتجات الخاصة بصغار الأطفال.

وأعلنت سوق منذ فترة عن تبرعها بمبلغ 800 ألف جنيه مصري لصالح بنك الطعام المصري لدعم المتضررين من كورونا عبر تأمين مواد غذائية ومطهرات وتوزيعها على 4 آلاف عائلة فى المناطق الأكثر احتياجا فى مصر، وتوزيع تعليمات مطبوعة توضح آليات الحد من انتشار الفيروس طبقا لتعليمات كلا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.