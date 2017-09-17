سوق دوت كوم تطلق حملة تخفيضات تصل إلى 40 %‎

محمود جمال :كشف بهاء يوسف، مدير المنتج بشركة سوق دوت كوم لخدمات التسوق الإلكترونى، عن إطلاق حملة تخفيضات جديدة خلال الأسبوع المقبل على جميع المنتجات المعروضة على الموقع بنسبة تصل إلى 40 % .وقال لـ "المال" إن الحملة ستستمر لمدة أسبوع، وأن الشركة بدأت فى الاستعداد لتخفيضات الجمعة البيضاء فى نوفمب



محمود جمال :

كشف بهاء يوسف، مدير المنتج بشركة سوق دوت كوم لخدمات التسوق الإلكترونى، عن إطلاق حملة تخفيضات جديدة خلال الأسبوع المقبل على جميع المنتجات المعروضة على الموقع بنسبة تصل إلى 40 % .

وقال لـ “المال” إن الحملة ستستمر لمدة أسبوع، وأن الشركة بدأت فى الاستعداد لتخفيضات الجمعة البيضاء فى نوفمبر القادم .

وأوضح أن الشركة أطلقت خصومات على الإلكترونيات والأدوات المدرسية والمكتبية بنسبة تدور بين 60 % و 70 %، بدأت يوم 14 أغسطس الماضى، وتنتهى اليوم الأحد.

تأسس «سوق دوت كوم» 2005، ويخدم أسواق الإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، والكويت، والبحرين، وعمان، ونجح فى جمع تمويلات بقيمة 425 مليون دولار، منها 275 مليون دولار من شركات عالمية، أبرزها «تايجر جلوبال» و«Naspers»، وتصل قيمتها السوقية إلى نحو مليار دولار.

يذكر أن موقع ” أمازون دوت كوم ” الأمريكى استحوذ على كامل أسهم سوق دوت كوم الإماراتى فى مارس 2017، فى صفقة بلغت قيمتها 650 مليون دولار.

