سوق دوت كوم : أجرينا أكثر من 150 عملية تغيير لضمان صحة موظفينا من كورونا

أرسلت شركة سوق دوت كوم لخدمات التسوق الألكتروني رسالة لعملائها عبر البريد الإلكتروني تؤكد خلالها استمرارها فى دعم موظفيها وعملائها والمجتمعات التى تعمل بها رغم ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الرسالة التى حصلت “المال” على نسخة منها، توجهت الشركة بالتهنئة إلى عملائها بمناسبة عيد الفطر، مؤكدة أنها سعت خلال الفترة الماضية إلى توصيل الطلبات لضمان بقاء المستخدمين فى المنزل، وعدم التعرض للإصابة بعدوى كورونا.

وقالت: شكرا جزيلا لجميع موظفينا ومندوبي توصيل الطلبات الذين قدموا كل الدعم وأتاحوا الفرصة لعملائنا للتسوق وتوصيل الطلبات والمنتجات الأساسية خلال وقت الأزمة.

وتابعت: فى الأسابيع القليلة الماضية، لم نقم بإدارة أعمالنا كالمعتاد نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات اليومية من الأغذية إلى منتجات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى احتياطات السلامة والأمان التى نتخذها للحفاظ على سلامة موظفينا وشركائنا لقد قمنا بتعديل كلا من عمليات الطلب والتخزين والتسليم بشكل مؤقت من أجل تزويد عملائنا بالمستلزمات الأساسية بشكل أسرع.

وأكدت أن الشركة تنظر إلى سلامة موظفيها كأولوية قصوى تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية لذلك قامت بإجراء أكثر من 150 عملية تغيير لضمان صحة وسلامة موظفينا، إلى جانب تكثيف نسبة التنظيف والتعقيم فى مواقع العمل وتطبيق تدابير التباعد الاجتماعي وفحوصات درجة الحرارة، فضلا عن توفير الأقنعة والقفازات الطبية.