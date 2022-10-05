سوق دبي تغلق الأربعاء متراجعة بصدارة سهم «تكافل الإمارات»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77%، خاسرًا 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 3353.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 99 مليون سهم، محققة ما قيمته 276.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6434 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 2.03%، أعقبه الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.55%، يليه الخدمات بنسبة 1.2%، ثم النقل، والبنوك بنسبة 1.04%، 1.02%، على التوالي، ثم الاتصالات بنسبة 0.84%، وأخيرًا المرافق العامة، والعقارات بنسبة 0.39%، 0.31%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 14.8%.

وقفزت 8 أسهم على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.80%، ثم دبي للمرطبات بنسبة 6.31%.

وتراجع 24 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.06%، ثم دار التكافل بنسبة 6.82%، فيما تصدر إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.5 مليون ورقة بقيمة 104.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.128% خاسرًا 12.66 نقطة ليغلق عند مستوى 9865.68 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.173 تريليون درهم.

وبلغ حجم التداول 285.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.09%، أعقبه الاتصالات بنسبة 0.69%، يليه الطاقة بنسبة 0.59%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم الصناعات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، وأخيرًا المواد الأساسية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع التقديري للمستهلك، والمرافق بنسبة 0.43%، 0.39%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 8.77%، ثم “أسمنت الخليج” بنسبة 8.51%، ثم “مجموعة ملتيبلاي” بنسبة 5.84%.

وتراجع 30 سهمًا على رأسها “شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل” بنسبة 9.86%، ثم “رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 9.84%، ثم سهم “حياة للتأمين” بنسبة 9.45%، فيما تصدر “العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 324 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% خاسرًا 29.70 نقطة ليغلق عند مستوى 13002.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.6 مليون سهم بقيمة 596.2 مليون ريال عبر تنفيذ 16.4 ألف صفقة، وتراجع 19 سهمًا، وارتفعت 26 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.17%، أعقبه الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه العقارات بنسبة 0.87%، ثم النقل بنسبة 0.54%، وأخيرا الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع التأمين وحيدًا بنسبة 0.53%.