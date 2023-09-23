سوق دبي ترتفع %3.1 بدعم من مكاسب 11.3 مليار في أسبوع

سجل مؤشر سوق دبي المالي قفزة نسبتها 3.1% في أسبوع، بدعم مكاسب الأسهم القيادية، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي”، عند مستوى 9849.41 نقطة، متراجعاً بـ0.31%.

وحققت سوق دبي المالي مكاسب جاوزت 11.3 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 686.55 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 697.87 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال الأسبوع، صعدت أسهم إعمار العقارية 9.8 %، وتيكوم 6.8%، وإعمار للتطوير 6.8%، والإمارات دبي الوطني 4.6%، وسوق دبي المالي 4.5%.

وزاد دبي للاستثمار 4.2%، ودبي الإسلامي 3.9%، وبنك المشرق 3.3 %، والعربية للطيران 3.3%، وأملاك للتمويل 2.6 %، والخليج للملاحة 2.6%، وجي إف إتش المالية 2.3 %، وارتفع إمباور 1.6 %، وتبريد 1.4% وديوا 1.2% وتعليم القابضة 1%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 972.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 407.6 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 321.5 مليون درهم.