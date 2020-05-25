سوق «الميكروباص» تقفز 157.6%

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” نمو مبيعات “الميكروباص” فى السوق المحلية، بنسبة %157.6 لتصل إلى 3424 وحدة الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع 1329 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب “أميك”، هيمنت العلامة الصينية “كينج لونج” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات “الميكروباص” بنسبة %48 بعدما أن تمكنت من بيع1660 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضى.

وحلت “جولدن دراجون” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الميكروباص” مسجلة حصة سوقية %29 بعد أن استطاعت بيع 983 وحدة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة التجارية “تويوتا” فى المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات الميكروباص مستحوذة على حصة سوقية %13 بإجمالى بيع 440 وحدة.

وحصدت “بريليانس- جنبي” المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة “الميكروباص” مسجلة حصة سوقية %5 بعدما أن حققت بيع 155 مركبة.

واحتلت العلامة الصينية “فوتون” المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات الميكروباص مستحوذة على حصة سوقية %2 التى بلغت مبيعاتها 61 وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

وتمركزت “فورد” فى الرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية قدرها%1 بعد تمكنها من بيع 52 ميكروباص، خلال الربع الماضى.

وظهرت “شيفروليه” فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الميكروباص” مستحوذًة على حصة سوقية %1.1 محققة بيع 38 وحدة.

حلت “فيكتوري” فى المرتبة الثامنة بقائمة مبيعات الميكروباص مسجلة حصة سوقية %1 بعدما أن استطاعت بيع 35 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.