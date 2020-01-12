اتصالات وتكنولوجيا

سوق المحمول يضيف 500 ألف عميل في سبتمبر

فودافون الأولي فى عدد المشتركين بـ 40.2 مليون عميل.
محمود جمال 2:48 م, الأحد, 12 يناير 20 2:48 م, الأحد, 12 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات عن وصول عدد مشتركي المحمول بالسوق المحلية، خلال أكتوبر الماضي، إلى 95.3 مليون عميل مقارنة بـ 94.9 مليون، فى سبتمبر من العام ذاته بزيادة 500 ألف عميل.

وبلغ عدد عملاء فودافون مصر 40.2 مليون عميل فى أكتوبر، مقابل 39.9 مليون فى سبتمبر بفارق 300 ألف عميل، تلتها أورنج بـ 28.3 مليون فى سبتمبر، مقابل 28.2 مليون بزيادة 100 ألف عميل.

وتراجع عدد عملاء اتصالات مصر من 20.1 مليون عميل فى سبتمبر، إلى 19.9 مليون فى أكتوبر بفارق 200 ألف عميل دفعة واحدة.

يذكر أن سوق المحمول شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية فى إجمالي عدد المشتركين مع قيام المشغلين بالسوق المحلية (المصرية للاتصالات we  وفودافون وأورنج واتصالات)، تنقية قواعد بياناتها من خطوط المشتركين مجهولة المصدر.

وألزم جهاز تنظيم الاتصالات منذ فترة المشغلين بقصر بيع الشرائح الجديدة على المنافذ الرسمية للشركات دون الموزعين، بالتزامن مع فرض الحكومة رسم تنمية بقيمة 50 جنيه على الخطوط الجديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

تعرف على برامج تقسيط الهواتف من شركات المحمول مع البنوك

محمود جمال 11:37 م, الخميس, 9 يناير 20

أورنج تتعاقد على إنشاء مركز بيانات بالعاصمة الجديدة بـ135 مليون دولار

محمود جمال 4:42 م, الأثنين, 6 يناير 20

سوق المحمول تضيف 1.5 مليون عميل فى 9 شهور (جراف)

محمود جمال 3:36 م, الأحد, 5 يناير 20

الدليل الكامل لأكواد شركات المحمول خلال 2020

محمود جمال 7:38 م, السبت, 4 يناير 20

«أورنج» الأفضل في سرعة الداتا.. و«اتصالات وwe» للمكالمات الصوتية بالقاهرة

محمود جمال 11:57 ص, الخميس, 2 يناير 20

«تنظيم الاتصالات»: شبكات المحمول لم تشهد انقطاعًا بمناطق الدلتا خلال نوفمبر

محمود جمال 11:50 ص, الخميس, 2 يناير 20