سوق المحمول يضيف 500 ألف عميل في سبتمبر

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات عن وصول عدد مشتركي المحمول بالسوق المحلية، خلال أكتوبر الماضي، إلى 95.3 مليون عميل مقارنة بـ 94.9 مليون، فى سبتمبر من العام ذاته بزيادة 500 ألف عميل.

وبلغ عدد عملاء فودافون مصر 40.2 مليون عميل فى أكتوبر، مقابل 39.9 مليون فى سبتمبر بفارق 300 ألف عميل، تلتها أورنج بـ 28.3 مليون فى سبتمبر، مقابل 28.2 مليون بزيادة 100 ألف عميل.

وتراجع عدد عملاء اتصالات مصر من 20.1 مليون عميل فى سبتمبر، إلى 19.9 مليون فى أكتوبر بفارق 200 ألف عميل دفعة واحدة.

يذكر أن سوق المحمول شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية فى إجمالي عدد المشتركين مع قيام المشغلين بالسوق المحلية (المصرية للاتصالات we وفودافون وأورنج واتصالات)، تنقية قواعد بياناتها من خطوط المشتركين مجهولة المصدر.

وألزم جهاز تنظيم الاتصالات منذ فترة المشغلين بقصر بيع الشرائح الجديدة على المنافذ الرسمية للشركات دون الموزعين، بالتزامن مع فرض الحكومة رسم تنمية بقيمة 50 جنيه على الخطوط الجديدة.