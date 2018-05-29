سوق المحمول تفقد 2.2 مليون عميل بالربع الأول لهذا السبب‎

محمود جمال كشف مؤشرات وزارة الاتصالات عن تراجع أعداد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بـ 2.2 مليون مشترك، ليصل إجمالى عدد العملاء إلى 99.1 مليون عميل فى مارس مقابل 101.3 مليون خلال يناير. وقالت المؤشرات أن عدد عملاء " أورنج مصر " انخفض بنحو 1.1 مليون عميل



محمود جمال

كشف مؤشرات وزارة الاتصالات عن تراجع أعداد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى بـ 2.2 مليون مشترك، ليصل إجمالى عدد العملاء إلى 99.1 مليون عميل فى مارس مقابل 101.3 مليون خلال يناير.

وقالت المؤشرات أن عدد عملاء ” أورنج مصر ” انخفض بنحو 1.1 مليون عميل ليصل إلى 32.6 مليون مشترك فى مارس مقابل 33.7 مليون مشترك، و500 ألف تراجعا فى أعداد مشتركى فودافون مصر ليصل إلى 43.2 مليون مقابل 43.7 مليون.

بينما تراجع عدد مشتركى اتصالات مصر بـنحو 3 ملايين تقريبا ليصل إلى 20.7 مليون مقابل 23.8 مليون.

وأرجع مصدر مسئول فى إحدى شركات المحمول السبب وراء تراجع أعداد المشتركين إلى قرار جهاز تنظيم الاتصالات بوقف نشاط الموزعين منذ بداية مارس الماضى للحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر، موضحا أن اغلب العملاء قاموا خلال المرحلة الماضية بالتخلص من شرائح الخطوط الذين قاموا بشرائها بعد انتهاء العروض.