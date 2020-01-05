سوق المحمول تضيف 1.5 مليون عميل فى 9 شهور (جراف)

تتبعت «بوابة المال» حركة تطور أعداد مشتركي المحمول فى مصر خلال الشهورالتسعة الأولي من 2019 طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وارتفع عدد عملاء المحمول من93.4 مليون فى يناير الماضى إلى 94.9 مليون خلال سبتمبر الماضى بزيادة 1.5 مليون عميل دفعة واحدة ، وحققت سوق المحمول أعلى زيادة فى سبتمبر بعد نحو 8 شهور من الأداء المتذبذب صعودا وهبوطا .

وبدأت شركات المحمول الأربع العاملة فى السوق المصرية ( المصرية للاتصالات we وفودافون وأورنج واتصالات ) تنقية قواعد بياناتها من خطوط المشتركين مجهولة المصدر ، كما ألزم جهاز تنظيم الاتصالات منذ فترة المشغلين بقصر بيع الشرائح الجديدة على المنافذ الرسمية للشركات دون الموزعين .

جاء ذلك بالتزامن مع فرض الحكومة رسم تنمية بقيمة 50 جنيها على الخطوط الجديدة ، وساهمت كل هذه العوامل فى خفض أعداد مشتركي المحمول .

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور أعداد مشتركي المحمول فى مصر خلال الشهور التسعة الأولي من 2019