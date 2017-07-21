سوق المال فى انتظار القيادات الجديدة

بعد أيام من التكهنات حول أسماء القيادات الجديدة للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، التى تنتهى مدة رئساتهم مطلع الشهر المقبل، أعلن مجلس الوزراء أمس تعيين محسن عادل بمنصب نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية لمدة أربع سنوات.

ونفت مصادر حكومية لـ «المال» الاستقرار على مرشح لمنصب رئيس البورصة المصرية، ما سيترتب عليه انه فى حال استمرار خلو المنصب حتى 7 أغسطس المقبل، فإن محسن عادل، نائب الرئيس سيصبح قائمًا بمهام وأعمال رئيس البورصة.

وحول الأسماء المرشحة لتولى رئاسة البورصة، والتى تردد ذكرها الأيام الماضية وشملت محمد فريد، رئيس شركة ديكود للاستشارات وعلاء سبع الرئيس السابق لشركة بلتون المالية القابضة، أكدا لـ«المال» عدم تلقى اى مخاطبات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، فيما ظهرت سيناريوهات أخرى ترجح استمرار الدكتور محمد عمران، فى رئاسة البورصة، وإن كانت الاحتمالات الأرجح تعيينه في رئاسة هيئة الرقابة المالية.

والجدير بالذكر أن شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية تنتهي مدة تعيينه في 10 أغسطس المقبل.

رجحت مصادر حول تولى المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة الحالى لمهام القائم بأعمال رئيس الهيئة خلفاً لسامى، فى ظل نص الدستور على تولى البرلمان مسئولية تعيين رئيس الهيئة، وهو ما يصعب حدوثه حاليًّا، لبدء الإجازة الصيفية لمجلس النواب والتى تنتهى فى أكتوبر المقبل.

وأكد عبدالمعطى فى تصريحات خاصة لـ «المال» انه لم يخاطب رسمياً باى تعديلات حول منصبه كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية .

وانتشرت العديد من الاسماء المرشحة لتولى قيادة الرقابة المالية، ومنها سلامة

فارس استاذ القانون بكلية الحقوق وخبير اسواق المال، والذى نفى بدوره فى اتصال هاتفى مع المال تلقيه اى اتصالات فى هذا الشأن من الجهات المختصة.

من جهته قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة لـ«المال» ان منظومة البورصة لن تتقدم الا بتكاتف وتضافر جميع أطراف المنظومة من عاملين وشركات الأوراق المالية والشركات المقيدة، بالإضافة الى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الاستفادة من التطورات التى شهدها الاقتصاد وسوق المال على مدار الـ 4 سنوات الماضية.

وشغل محسن عادل عدة مناصب فى سوق المال، كان أبرزها عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والعضو المنتدب السابق لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار.