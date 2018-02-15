سوق المال تترقب خفض أسعار الفائدة

المؤشر الرئيسى يختبر مستوى 15000 نقطة والسبعينى 850أسماء السيدتترقب البورصة المصرية، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم، الخميس، بشأن تخفيض أسعار الفائدة من عدمه، ورجح المحللون أن يتجه المؤشر الرئيسى ليختبر منطقة 15000 نقطة، ونظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة منطقة 850 نقطة

المؤشر الرئيسى يختبر مستوى 15000 نقطة والسبعينى 850

أسماء السيد

تترقب البورصة المصرية، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم، الخميس، بشأن تخفيض أسعار الفائدة من عدمه، ورجح المحللون أن يتجه المؤشر الرئيسى ليختبر منطقة 15000 نقطة، ونظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة منطقة 850 نقطة.

أرجعوا تماسك البورصة، فى جلسة الأربعاء، دعم أداء سهمى «التجارى الدولي» و«المجموعة المالية – هيرمس»، وتماسك البورصات العالمية.

انهت البورصة تعاملات اﻷربعاء على ارتفاع جماعى، سجل فيه المؤشر الثلاثينى %0.52 ليصل إلى 14805.9 نقطة، والمؤشر السبعينى %0.12 ليسجل 844.8 نقطة، والمؤشر متساوى اﻷوزان %0.24 عند 2628 نقطة.

بلغت قيم التداول على اﻷسهم مليار جنيه، ومن إجمالى اﻷسهم المتداولة والبالغة 176 سهمًا، تراجع أداء 74، وارتفع 71 آخرين، بينما لم يتغير أداء 31 سهمًا، وربح رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه، إذ أنهى تعاملات الأربعاء عند 853 مليار جنيه مقارنة 849 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء.

اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للبيع، بقيمة مبيعات بلغت 7 و29 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه العرب للشراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على 64% من إجمالى التعاملات مقارنة %11 للعرب، و %24 للأجانب.

قال أحمد فهيم، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الشروق» لتداول اﻷوراق المالية، إن تماسك «التجارى الدولي»، و«المجموعة المالية هيرمس»، دعما حركة المؤشر الرئيسى بجلسة الأربعاء.

توقع أن يتجه المؤشر الرئيسى اليوم الخميس تجاه مستوى 15000 نقطة عقب اختراقه لمستوى المقاومة 14850 نقطة، مشيرًا إلى أن بقاء المؤشر أعلى منقطة 14450 نقطة يدعم الحركة الصاعدة، ورجح أن يختبر المؤشر السبعينى مستوى 850 نقطة.

على صعيد اﻷسهم، رجح فهيم تحرك «التجارى الدولي» بين 75 – 76 جنيهًا مقارنة بإغلاقه عند 74.26 جنيه، بنسبة صعود طفيفه بلغت %0.61، واتجاه «هيرمس» صوب 22 جنيهًا، الذى أغلق عند 21.58 جنيه بصعود %3، و«جلوبال تيلكوم» عند 7.25 جنيه مقارنة 7.02 جنيه بجلسة الأربعاء بصعود %2.5.

قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تترقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى بشأن تخفيض أسعار الفائدة، متوقعًا قيام المركزى بتخفيضها للمرة الأولى.

رجح اتجاه المؤشر الثلاثينى صوب منطقة 15000 نقطة، ونظيرة مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بين 839 – 856 نقطة موضحًا أنه يتحرك فى نطاق ضيق منذ فترة بعيدة، وينتظر أداء أسهمه خلال الفترة المقبلة.

رجح استمرار الحركة المتذبذبة خلال الفترة الحالية، التى بدأت مع تراجعات اﻷسواق العالمية، مستبعدًا أن تؤثر تلك التذبذبات على الاتجاه الصاعد للسوق على اﻷجل الطويل.