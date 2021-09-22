سوق العقارات تواصل جذب لاعبين جدد وتجبر القائمين على التوسع

تواصل سوق العقارات المصرية جذب المزيد من اللاعبين الجدد ،تزامناً مع اطلاق الدولة لعدة مشروعات قومية ، ومدن عمرانية جديدة، فى ظاهرة تدل على قوة السوق وظهور المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وفى السطور القليلة القادمة، أظهرت عدة شركات للتطوير…

تواصل سوق العقارات المصرية جذب المزيد من اللاعبين الجدد ،تزامناً مع اطلاق الدولة لعدة مشروعات قومية ، ومدن عمرانية جديدة، فى ظاهرة تدل على قوة السوق وظهور المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وفى السطور القليلة القادمة، أظهرت عدة شركات للتطوير العقارى رغبتها فى التوسع بقوة فى منطقة شرق القاهرة، واطلاق مشروعات سكنية ومتنوعة فى منطقتى مستقبل سيتى و العاصمة الادارية الجديدة، متسلحة بارتفاع الطلب على الوحدات.

وتضم قائمة الشركات الجديدة عدة كيانات كانت تعمل فى السابق بأسواق خليجية وأوروبية، واتجهت مؤخراً لاختراق السوق المصرية فى ظل الرؤية الاقتصادية والاستثمارية، التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التطوير العمرانى، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشروعات القومية الكبرى.

واعتبر مسئولو الشركات أن البنية الاقتصادية المصرية تتمتع حالياً بأجواء وحوافز تشجع على الاستثمار، فى ظل اهتمام الدولة بجذب رؤوس الأموال وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص، الذى أصبح شريكاً أساسياً للدولة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والوطنية.

كما ان المؤسسات الاقتصادية العالمية باتت ترصد النقلات النوعية التى يحققها اقتصادنا خلال السنوات الأخيرة فى شهادات دولية ذات ثقة، ومصداقية تمنح الدولة قدرات كبيرة فى جذب رؤوس الأموال، بخلاف نموالاقتصاد المحلى بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمى ،وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصرى ، لاسيما فى ظل سعى الدولة نحو تنويع مصادر الدخل القومى، وتوسيع نطاق الاستثمار.

1.5 مليار جنيه المبيعات المتوقعة

دبى للتطوير : استثمار 200 مليون جنيه لانشاء «كابيتال مول» خلال 2021

◗ المر : خطة لانشاء 4 مشروعات فى العاصمة الإدارية منها كمبوند سكنى متكامل

طرحت شركة دبى للتطوير العقارى أحدث مشروعاتها بالعاصمه الادارية الجديدة من خلال مبنى كابيتال دبى مول بمنطقة ال R7 ،بتكلفه استثمارية تبلغ مليار جنيه، وبمبيعات متوقعة تقارب 1.5 مليار جنيه.

وقال المهندس عبد الفتاح المر رئيس مجلس اداره الشركة أن المشروع يتكون من مجمع ترفيهى تجارى بموقع متميز بإطلالة مباشرة على المحور المركزى والممشى السياحى ، ويقام على 3.5 فدان بمساحة بنائية تبلغ 5700 متر مربع للدور الواحد، ويتكون من بدرومان ، وأرضى وأول علوى ، و ثانى علوى .

ولفت فى تصريحات خاصة لـ المال إلى أن الشركة تستهدف استثمار 200 مليون فى الأعمال الانشائية بالمشروع الجديد خلال العام الجارى.

وأوضح أن المول يخدم 42 كمباوندا ، ومشيرا بأن الشركة طرحت أنطمة سداد مرنة ومتعددة، منها %10 مقدم ، و 6 سنوات تقسيط ، و 15% مقدم و7 سنوات تقسيط ، بالاضافة الى %20 مقدم و 8 سنوات تقسيط.

واضاف أنه تم التعاقد مع مكتب «Hafez Consulting» لعمل التصميمات الهندسية والانشائية للمشروع.

وأضاف أن مساهموا الشركة ساهموا فى دعم فكرة التطوير العقارى بدمياط ، وطرحوا مجتمعات حضارية متكاملة منذ 1997 من خلال 140مشروعا بمختلف مراكزالمحافظة، ثم اتجهوا للاستثمارفى العاصمة الادارية الجديدة، نظرا لأهميتها وموقعها الاستراتيجى.

وأكد أن الشركة تمتلك محفظة اراضى كبيرة بالعاصمة الادارية الجديدة فى أكثر المواقع تميزا ، حيث نعتبر من أوائل المستثمرين بالعاصمة الادارية، لافتا ان الشركة تستهدف تنفيذ سلسلة من المشروعات.متنوعة الانشطه، ما بين السكنى والتجارى.

وقال ان الشركة تسعى للتواجد والاستثمار بالعاصمة الادارية تماشيا مع سياسه الدوله التنموية فى الاهتمام بمدن الجيل الرابع، ولا سيما العاصمة الادارية الجديدة التى باتت قبلة الاستثمار العقارى ومستقبله ، بعدما حظت باهتمام الدوله وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وحصولها على كامل الدعم والمسانده للوصول الى مدينه تضاهى ، بل وتتفوق على المدن العالمية لتصبح قبلة الاستثمار للمصريين و للعالم بأكمله.

وأكد أن الشركة تستهدف انشاء 4 مشروعات أخرى فى العاصمة الادارية الجديدة متنوعة ما بين كمبوند سكنى ومبانى ادارية وترفيهية.

بالتعاون مع «الأهلى صبور»

«ريبورتاج» تطلق «مونتى نابوليوني» مستقبل سيتى باستثمارات متوقعة 12 مليار جنيه

تخطط شركة «ريبورتاج العقارية» إحدى الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المصرية لإطلاق مشروع «مونتى نابوليونى» ضمن مدينة «مستقبل سيتى»، بإجمالى استثمارات متوقعة تبلغ 12 مليار جنيه، بالشراكة مع شركة الأهلى صبور.

وقال حنا كرم، المدير الإقليمى لشركة ريبورتاج الإماراتية بمصر، إن المشروع يقع على مساحة 111 فدانا ضمن «مستقبل سيتى»، وتم البدء فى تنفيذه، حيث تقوم شركة TIJ للمقاولات، وهى إحدى الشركات المملوكة لشركة ريبورتاج الأم بأعمال التنفيذ، وهو ما يدعم مصداقية الشركة لدى العملاء.

وكشف كرم عن أبرز ملامح خطة الشركة للاستثمار بالسوق العقارية المصرية، وذلك بتدشين أكثر من 5 مشروعات خلال الـ10 سنوات المقبلة، فى مناطق العين السخنة والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية الجديدة قيد الدراسة، كما تتطلع الشركة لمزيد من الاتفاقيات بالسوق المصرية، موضحا أن الاستثمار بالعاصمة الإدارية يأتى ضمن الخريطة الاستثمارية للشركة.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروعاتها بالتمويل الذاتى، وتتطلع للتعاون المثمر فى كل مرحلة من مراحل الاستثمار بها مع كل القطاعات الداعمة للقطاع العقاري.

وأوضح أن هيكل مساهمى الشركة يتضمن عارف الخورى، وإسماعيل الخورى، وقامت الشركة بتنفيذ سابقة أعمال قوية فى دولة الإمارات، حيث يبلغ إجمالى استثمارات الشركة هناك حوالى 100 مليار جنيه.

وأكد أن قوة المنافسة بالسوق المصرية تفيد السوق بالكامل وتعزز قدرات الشركات العقارية نحو مزيد من الابتكار والإبداع فى مشروعاتها وتقديم كل شركة أفضل ما لديها مما يؤدى لوجود سوق قوية، إضافة إلى التنافس فى تقديم مزايا متعددة تفيد العميل فى النهاية.

وقال كرم إن التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر حاليا أدت لظهور جيل جديد من المطورين العقاريين وظهور العديد من الشركات، وتعمل الدولة بكل قوتها حاليا لتنظيم هذة السوق الكبيرة وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، وتساهم القرارات والتوجيهات التى تم الإعلان عنها مؤخرا فى مزيد من التنظيم لهذه السوق، وعلى رأسها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم البدء فى بيع أى مشروع قبل تنفيذ %30 منه وذلك للتأكد من جدية الشركات والحفاظ على حقوق العملاء.

وأضاف أن مبادرة البنك المركزى بتوفير تمويل عقارى بفائدة %3 لمدة 30 عاما تؤدى لتنشيط السوق العقارية وسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وبين الأسعار، كما تساهم فى توفير تمويل للشركات العقارية والسماح لها بإعادة استثمار أموالها فى مشروعات جديدة، وحل مشكلة شريحة كبيرة من العملاء بالسوق.

فما قال أحمد ناصر، مدير التسويق بشركة ريبورتاج إيجيبت، إن المشروع يضم وحدات بمساحات تتراوح بين 51 إلى 232 مترا مربعا، لافتا إلى أن العميل المصرى أصبح رغم قوة المنافسة قادرا على اختيار المشروع الذى يتناسب مع احتياجاته وقدراته المالية، واختيار المطور الذى يثق فى التعامل معه.

وأضاف أن الشركة تعتمد على آليات محددة للاستثمار والمنافسة بالسوق العقارية المصرية وهى الجودة والثقة مع العملاء والسعر المناسب والموقع المتميز للمشروع، إضافة إلى التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة للحفاظ على علاقاتها مع العملاء وضمان الحفاظ على السمعة التى اكتسبتها شركة الأهلى صبور فى التعامل مع عملائها بالسوق المصرية.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، وحققت منها 350 مليون جنيه منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، مشيرا إلى اختيار الشركة لمدينة المستقبل للاستثمار بها نظرا لكونها مدينة ذكية يقوم بتطويرها نخبة من المستثمرين المتميزين، كما أن موقعها المتميز بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة يعزز فرص الاستثمار بها.

وأكد أن شركة الأهلى صبور واحدة من الشركات المتميزة والرائدة فى السوق العقارية المصرية، وتم التعاون معها مسبقا فى دولة الإمارات بأحد المشروعات، وقررت الشركتان تكرار التجربة الناجحة فى مصر بالاستثمار فى مشروع جديد.

وتوقع ناصر زيادات سعرية بالسوق خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود زيادات فى بعض مكونات عملية التنفيذ، وكذلك مع استمرار التنمية واكتمالها فى العديد من المدن الجديدة.

وأكد أنه سيتم تسويق وحدات المشروع فى السوقين المصرية والخارجية، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الأولى نحو 4 مليارات جنيه.

◗ حنا كرم: نخطط للاستثمار فى «5» جديدة بمصر خلال 10 سنوات

باستثمارات 600 مليون جنيه

«عقار مصر» تواصل توسعاتها من خلال «جوسكو»

◗ حفظ الله: عروض وخصومات خاصة خلال «سيتى سكيب» وأنظمة سداد حتى 20 سنة

أطلقت شركة عقار مصر للتطوير العمرانى، مشروع «جوسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة الـ«R8» بالقرب من الحى الدبلوماسى القريب، على مساحة 16 ألف متر وباستثمارات نحو 600 مليون جنيه.

وقال بهاء حفظ الله مدير عام الشركة، إن «GUSKO»، يعد امتدادا للمشروع السكنى «أناكاجى» السكنى فى العاصمة، لافتا إلى أن مركز «جوسكو» يعد مشروعا متعدد الاستخدامات ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية وشقق فندقية.

وأكد أن مشروع «جوسكو» يعد مجمعا تجاريا متكاملا يجمع بين الرفاهية والخصوصية، ويخدم أكثر من 5 آلاف أسرة فى منطقة الـ«R8»، مضيفا أن المشروع يقدم مزايا تنافسية للعملاء حيث يضم محلات تصل ارتفاعات الأسقف فيها إلى 7 أمتار مما يتيح للعميل تقسيم المساحة إلى ميزانين والاستفادة بمساحة مضاعفة.

وتتميز معظم المحال التجارية بمساحات جلوس داخلية وخارجية تطل على مناظر خلابة وأسقف مرتفعة (دابل هايتس) لاستخدام أمثل للمساحات واستثمار أفضل.

ويضم «جوسكو» 4 طوابق، 2 طابق للمحال التجارية، وطابق للمكاتب الإدارية وطابق مخصص للعيادات الطبية ومركز الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى منطقة «الفود كورت»، علاوة على طابقين لانتظار السيارات تحت الأرض بسعة 334 سيارة.

وتم تصميم «جوسكو» من قبل شركة «DMA» الشهيرة، حيث التصميم العصرى الحديث والذى يتميز باستخدام أمثل للمساحات وسهولة التجول والحركة للزوار، بالإضافة إلى وجود مداخل متعددة لكافة الأنشطة ولضمان الخصوصية.

وأشار إلى أن الشركة توفر أنظمة تقسيط وسداد مختلفة تناسب كافة العملاء، وتصل مدد السداد حتى 20 سنة.

وتشارك «عقار مصر» فى معرض سيتى سكيب، بعروض خاصة تشمل مشروعيها «أناكاجي» و«جوسكو»، كما تقدم الشركة خلال فترة المعرض أنظمة دفع وسداد تنافسية لعملائها تصل لـ 9 سنوات لمشروع أناكاجى، و20 سنة لمشروع جوسكو.

وأضاف “حفظ الله” أن الشركة نجحت فى تسويق نحو %60 من مشروعها السكنى الأول فى العاصمة الإدارية «أناكاجي»، والوصول بنسب إنشاءات تتخطى %35.

ويعد مشروع «أناكاجي» أول كمبوند فى العاصمة الإدارية بتصميم مصرى ويقع فى أحد أكثر المناطق تميزا بالـ” R8” على مساحة 20 فدانا، ويضم 10 مبان سكنية ويضم المشروع 800 وحدة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما يضم ناديا اجتماعيا، ومركزا ثقافيا، مساحات خضراء، بحيث لا تتعدى المساحة المبنية بالمشروع %18 من إجمالى المساحة.

وأضاف “حفظ الله” أن الشركة تعتزم بدء تسليمات مشروع «أناكاجى» فى عام 2023، مشيرا إلى أن شركته تلتزم بتنفيذ المشروع وفق الخطط الزمنية المحددة للحفاظ على مصداقيتها مع العملاء.

وتأسست شركة «عقار مصر» فى عام 2018 ولمؤسسيها خبرات كبيرة فى مجال التطوير العمرانى منذ أكثر من 25 سنة، مما جعلها تتحمس للدخول بقوة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كونه مشروعا قوميا كبيرا مدعوما من الدولة بشكل قوى ومحفز للمستثمرين. وأكد مدير عام شركة عقار مصر، أن شركته تعتمد فى مشروعاتها على الأفكار المبتكرة غير التقليدية لتحقق التميز والاختلاف عن المشروعات المنافسة.