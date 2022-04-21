تترقب سوق السيارات طرح 3 ماركات صينية جديدة منتمية لفئة سيارات الركوب «الملاكى» هى «kaiyi التابعة لمجموعة شرى إنترناشونال، ودونج فينج Forthing – وAeolu» خلال الفترة المقبلة.

كشف شريف محمود، مدير عام شركة «نيو موتورز»، عن إجراء اللمسات النهائية الخاصة بتجهيز المركز الرئيسى للعلامة الصينية «kaiyi»، الذى يشمل صالة عرض ومركز لأعمال الصيانة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وأكد محمود أن الشركة تستعد لطرح وكالة سيارات «kaiyi» فى السوق المحلية من خلال تقديم أحدث طرازات العلامة الصينية «kaiyi X3 PRO» المنتمية لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»- كمرحلة أولى-، على أن يعقبها التوسع فى طرح باقى الفئات ضمن الخطط المستقبلية لـ«نيو موتورز».

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع عدد من شركات السيارات ومراكز الصيانة المعتمدة بهدف إمكانية اعتمادها ضمن شبكة التوزيع للعلامة الصينية «kaiyi» التى يمكن من خلالها تسويق وتوزيع طرازات العلامة الصينية، فضلا عن تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وبيع قطع الغيار فى مختلف المناطق.

تابع: «الشركة تركز حاليًا على الانتهاء من تجهيز المركز الرئيسى لها وتعيين شبكة قوية من الموزعين المعتمدين، فضلا عن توفير شحنات كبيرة من قطع الغيار قبل الإعلان الرسمى لطرح العلامة الصينية فى مصر».

وأكد أن شركة «نيو موتورز» تولى اهتماما على زيادة حجم نشاطها فى قطاع السيارات تزامنًا مع ارتفاع معدلات الطلب على شراء المركبات وعلى رأسها «الصينية» التى قد ارتفعت حصتها السوقية من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر خلال الفترة الماضية.

من المتوقع أن تتوافر سيارات «kaiyi X3 PRO» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة قدرها 154 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر. متصل بناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكى من طراز «CVT».

فى سياق متصل، أكدت مصادر لـ«المال»، أن شركة «الرخاء التجارية RTC» فى طريقها للإعلان رسميًا عن طرح سيارات العلامة الصينية «Forthing» لأول مرة فى السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الوكيل المحلى لـ« Forthing» بصدد الإنتهاء من تجهيز الفرع الرئيسى الذى يشمل صالة عرض ومركز لأعمال الصيانات بحى القطامية على أن يعقبها تقديم طرازات العلامة الصينية من بينها «evo T5» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV».

وأكد مصدر مسئول فى شركة «مصر حلوان أوتوموتيف»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بيستيون، وAeolu» فى مصر- فى تصريحات سابقة-، أن الشركة تعتزم الإعلان الرسمى عن طرح سيارات العلامة الصينية «Aeolu» داخل السوق المحلية خلال الأيام المقبلة.

توقع محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تشهد خريطة المنافسة تغيرات كبيرة داخل السوق المحلية تزامنًا مع قيام غالبية الوكلاء المحليين بتقديم الطرازات والموديلات الجديدة، إضافة إلى دخول الماركات التجارية الجديدة سيزيد من عامل المنافسة محليًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد حماد أن نجاح طرح أى علامة جديدة متوقف على مجموعة من العوامل الرئيسية من بينها أسعار الطرازات التى سيتم طرحها محليًا، بالإضافة خطط الوكلاء المحليين فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة ومدى مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت الطرازات الصينية المنشأ على حصة سوقية %18.9 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بعدما تمكنت من بيع وتسويق 6 آلاف و 935 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.