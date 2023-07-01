سوق السيارات تستقبل 7 طرازات موديل 2024.. تعرف على التفاصيل

استقبلت سوق السيارات طرح 7 طرازات موديل 2024 من بعض الماركات التجارية «نيسان، وهيونداي، وجيلي، وتويوتا» خلال الأسابيع الماضية.

وشملت قائمة السيارات موديل 2024 المطروحة في السوق المحلية؛ هي «نيسان صني وسنترا، وهيونداي إلنترا HD وأكسنت RB، وجيلي GX3 Pro، وتويوتا فورتشنر، وبي واي دي F3».

ورصدت “المال” قائمة أسعار السيارات موديل 2024 بعد التغيرات التى شهدتها سوق السيارات جراء موجة الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات المحلية على طرازاتها خلال الأيام الماضية.

أسعار نيسان صني 2024

الفئة السعر الجديد M/T 485.4 A/T 516.5 A/T EX 537 A/T SUPER SALOON 551 القيمة بالألف جنيه

تقدم شركة «نيسان مصر» طرازات صني مو ألف جنيه، موديل 202 عبر 4 فئات فى السوق المحلية، بأسعار تبدأ من 485.4 إلى 551 ألف جنيه؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شهر يونيو الحالى.

وتزود «صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا 2024

طرحت شركة «نيسان مصر» الموديلات الجديدة لعام 2024 من طرازات «سنترا» التى يتم تقديمها عبر فئة فى مصر.

وبحسب أحدث قائمة سعرية صادرة عن «نيسان مصر»، حددت أسعار سيارات سنترا موديل 2024 فئة «Upper» بنحو 740.5 ألف جنيه.

وتنتمى «سنترا» إلى فئة السيارات “السيدان”، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

أسعار جيلي GX3 Pro موديل 2024

أعلنت شركة «أبو غالي موتورز» الوكيل المحلي لـ«جيلي»، عن فتح باب الحجز على سيارات جيلي GX3 Pro موديل 2024.

وأوضحت «أبو غالي موتورز» فى بيان رسمي، أنه من المقرر تنفيذ عملية بيع وتسليم سيارات «جيلي GX3 Pro» في المناطق الحرة، على أن يتم الافراج الجمركي عن الطرازات المستوردة بأسماء “أفراد”.

وزودت چيلي GX3 Pro بمحرك سعة 1.5 لتر ينتج قوة 103 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 140 نيوتن متر.

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى لـ««BYD، ولادا»، عن طرح سيارات بي واي دي F3 موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة في السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن وكيل «BYD»، تقدم طرازات بي واي دي F3 فئة «A/T» بقيمة بلغت 490 ألف جنيه فى السوق المحلية.

دعمت سيارات «BYD F3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، عن أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات فى السوق المحلية.

الفئة السعر GL 615 GL SR 625 GL DAB+ABS 640 GL HL 650 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي إلنترا HD إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، عن أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية.

الفئة السعر GL 499 GL SR 509 GL DAB+ABS 524 GL DAB+ABS Plus 539 GL HL 549 القيمة بالألف جنيه

وتدعم «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أسعار تويوتا فورتشنر 2024

طرحت مجموعة «تويوتا مصر» الموديلات الجديدة لعام 2024 من طرازات فورتشنر فى السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات تويوتا فورتشنر 2024 بقيمة تتراوح بين مليون و850 ألف إلى 2 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة السعر 2.7 A/T 2WD Smart مليون و850 ألف 4.0 A/T 4WD Elegance 2 مليون و150 ألف 4.0 A/T 4WD Sport 2 مليون و250 ألف

وتتوافر طرازات «تويوتا فورتشنر» عبر نسختين -الإصدار الأول- مزودة بمحرك سعته 2.7 لتر، بقوة 163 حصان، مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من طرازات «فورتشنر» فمدعومة بمحرك سعته 4.0 لتر، بقوة 234 حصان، مع عزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.